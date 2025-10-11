لأول مرة .. إتاحة تحويلات بنكية بحد يومى 10 ملايين جنيه

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن تطوير تجربة التحويلات البنكية عبر تطبيق الهاتف المحمول، ليتيح للعملاء إمكانية إجراء التحويلات الفورية من حساباتهم إلى أي حساب آخر بسهولة ويسر.

تأتي هذه الخدمة الجديدة بحد يومي يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، مع حد أقصى لكل عملية تحويل يبلغ 3 ملايين جنيه.

ويستفيد العملاء من هذه الميزة لتعزيز راحتهم في إجراء المدفوعات وتحويل الأموال.

ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة عبر خطوات سهلة ومباشرة. يبدأ العميل بتسجيل الدخول إلى تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ثم الضغط على القائمة واختيار "التحويلات". بعد ذلك، يتم اختيار "المدفوعات الفورية" ومن ثم تحديد الحساب الذي يرغب في التحويل منه.

وعند إدخال بيانات المستفيد، يمكن للعملاء استخدام رقم الموبايل، عنوان الدفع اللحظي، أو رقم البطاقة البنكية أو الحساب البنكي. وفي حالة التحويل إلى رقم موبايل، يستطيع العميل اختيار ما إذا كان التحويل سيتم إلى حساب بنكي أو محفظة. بعد إدخال رمز التحقق (OTP) من تطبيق الToken، يُؤكد العميل التحويل بنجاح.

وتهدف هذه الخطوة من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى تسهيل تجربة التحويلات البنكية وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي، مما يعكس التزام البنك بتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه.