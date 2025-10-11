هيئة الدواء : الشراكة مهمة وضرورية لدعم مستقبل الصناعة الدوائية

شارك الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات حفل تخرج دفعة عام 2025 من الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، والذي أقيم أمس بحضور عدد من الشخصيات المصرية والألمانية البارزة.

أقيمت الفعاليات بحضور كل من السفير يورجن شولتز، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والدكتورة موريل كيم هيلبش، رئيس هيئة التبادل العلمي الألمانية (DAAD)، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وألقى الدكتور علي الغمراوي كلمة خلال الحفل تحت عنوان "شراكة لبناء المستقبل: الاحتفاء بثمار التعاون المصري الألماني"، أكد فيها أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين مصر وألمانيا، ومنارة علمية تجمع بين الدقة البحثية الألمانية والإبداع المصري، ما يسهم في تخريج كوادر قادرة على دعم مسيرة التنمية الوطنية.

ووجه رئيس هيئة الدواء المصرية التحية والتهنئة لخريجي كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أنهم يمثلون مستقبل صناعة الدواء في مصر، وأن الهيئة تضع على عاتقها دعم الكفاءات العلمية الشابة لتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدواء.

التعاون بين هيئة الدواء والجامعة الألمانية



واختتم الغمراوي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين هيئة الدواء والجامعة الألمانية، وبناء شراكات أكاديمية وصناعية تُسهم في تعزيز ريادة الدواء المصري إقليمياً ودولياً.

وأكدت الهيئة أن مشاركتها في الحدث تأتي في إطار إيمانها العميق بدور التعليم والشراكة الأكاديمية في تطوير الصناعة الدوائية المصرية، مشيرة إلى أن دعم الكفاءات الشابة وتوسيع مجالات التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات الدولية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيتها نحو بناء منظومة دوائية وطنية قوية قادرة على المنافسة عالمياً.