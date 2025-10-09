هيئة الدواء تتابع آليات خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لضبط السوق

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تحفظ سلامة المواطن المصري وتدعم استقرار سوق الدواء الوطني، مشيرا إلى أن التعاون والتكامل مع شركات التوزيع يعكسان التزامًا مشتركًا بحماية صحة المواطن وتعزيز كفاءة منظومة الدواء.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان التطبيق الفعّال للقرارات التنظيمية، وحماية صحة المواطنين، والحفاظ على استقرار وسلامة سوق الدواء المصري، حيث تناول الاجتماع آليات الموقف التنفيذي لخطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، ومناقشة آليات التخلص الآمن من تلك المستحضرات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وقال الدكتور علي الغمراوي، إن هيئة الدواء المصرية تولي ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأهمية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة وسلامة الدواء المتداول في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أعلى معايير الرقابة الدوائية والممارسات العالمية الرشيدة.

وأعرب ممثلو شركات توزيع الأدوية عن تقديرهم للدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين التزامهم الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان تنفيذ القرار بشكل منظم وآمن، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية توافر المستحضرات الآمنة والفعالة في السوق المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وشركات التوزيع، ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل دوري، بما يعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطنين ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

