فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
هيئة الدواء تتابع آليات خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لضبط السوق

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تحفظ سلامة المواطن المصري وتدعم استقرار سوق الدواء الوطني، مشيرا إلى أن التعاون والتكامل مع شركات التوزيع يعكسان التزامًا مشتركًا بحماية صحة المواطن وتعزيز كفاءة منظومة الدواء.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان التطبيق الفعّال للقرارات التنظيمية، وحماية صحة المواطنين، والحفاظ على استقرار وسلامة سوق الدواء المصري، حيث تناول الاجتماع آليات الموقف التنفيذي لخطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، ومناقشة آليات التخلص الآمن من تلك المستحضرات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وقال الدكتور علي الغمراوي، إن هيئة الدواء المصرية تولي ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأهمية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة وسلامة الدواء المتداول في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أعلى معايير الرقابة الدوائية والممارسات العالمية الرشيدة.
وأعرب ممثلو شركات توزيع الأدوية عن تقديرهم للدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين التزامهم الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان تنفيذ القرار بشكل منظم وآمن، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية توافر المستحضرات الآمنة والفعالة في السوق المصري.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وشركات التوزيع، ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل دوري، بما يعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطنين ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.
 

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

وزير التربية والتعليم

القيادي خليل الحية

لقطة من الحريق

حالة الطقس

وزير التربية والتعليم

ذهب

