هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات التوزيع آخر مستجدات مشروع التتبع الدوائي وآليات تنفيذه

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، بحضور الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشروع التتبع الدوائي والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآليات تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على سوق الدواء المصري.

تناول الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع التتبع الدوائي، الذي يعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الدوائية المصرية، حيث استعرض الحضور المراحل التنفيذية للمشروع وآليات دعم المصنعين وموزعي الأدوية لتطبيق النظام بما يعزز الرقابة على تداول الدواء، ويرفع مستويات الشفافية، ويضمن سلامة الدواء للمريض المصري.

وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان التتبع الكامل لمسار الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض، بما يعزز من سلامة الدواء ويحمي المواطن من الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات. كما شدد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الدوائية لتحقيق التكامل في تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات التوزيع حرصهم على دعم جهود هيئة الدواء المصرية في تطبيق مشروع التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاحه. وأوضحوا أنهم يعملون على تهيئة البنية التحتية داخل الشركات بما يتماشى مع متطلبات النظام الجديد، وبما يسهم في ضمان توافر الدواء للمريض المصري بشكل آمن وفعّال.

كما أشاد ممثلو الشركات بالدور المحوري للهيئة في قيادة المشروع، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في التخطيط والتنفيذ والتواصل الفعّال مع مختلف أطراف المنظومة الدوائية. وثمّنوا حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات وتذليل العقبات، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الدواء.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والمستشار شريف مجدي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد أبوطالب المستشار المالي للهيئة، ، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله معاون رئيس الهيئة ومدير عام الادارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، والعميد محمد طنطاوي المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة.

يأتى هذا الاجتماع فى اطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها الهيئة بالاطراف العاملة بالسوق الدوائى لضمان كفاءة التنفيذ والالتزام بالمعايير المحددة والتوافق ضمن اطار تطبيق مشروع التتبع الدوائى.

كما حضر الاجتماع عدد من شركات التوزيع، من بينهم الدكتور محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة «ابن سينا»، والدكتور وليد سعدة الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة «فارما أوفر سيز»، والدكتور محمد السمان رئيس قسم سلسلة الإمداد بشركة «فياتريس مصر»، والدكتورة مي علي مدير جودة سلسلة الإمداد بالشركة ذاتها، والدكتور ويليام مهنى رئيس مجلس ادارة شركة رامكو و دكتور رامز مهني نائب رئيس مجلس إدارة شركة «رامكو»، والدكتور أحمد سامي ممثل شركة «فارما أوفر سيز»، والدكتورة منال حمدي مدير المراقبة الداخلية بشركة «أخناتون»، والدكتور عمرو علي العضو المنتدب لشركة «ابدأ» لتجارة وتوزيع الأدوية.

ومن جانب شركة «داف» حضر المهندس باسل مبارك رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حاتم قنديل المدير التنفيذي، والمهندس صفوت حمد، والمهندسة سما تعلب.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور التزامهم الكامل بالتعاون المشترك لإنجاح المشروع، وتوحيد الجهود لضمان تطبيقه على أرض الواقع بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم ورقمنة سوق الدواء، ويحقق مستهدفات الدولة في حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الدوائي الوطني