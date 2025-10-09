قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى راقوده بكرموز غربي الإسكندرية
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
بعد اتفاق غزة لوقف النار.. مصر تصنع التاريخ من قلب شرم الشيخ
بعد إجازة 6 أكتوبر.. باقي كام إجازة رسمية في 2025؟
صدمة.. اختفاء مفاجئ للبحر الأحمر قبل 6.2 ملايين عام| كيف عاد؟
من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات التوزيع آخر مستجدات مشروع التتبع الدوائي وآليات تنفيذه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع،  بحضور الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشروع التتبع الدوائي والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآليات تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على سوق الدواء المصري.

تناول الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع التتبع الدوائي، الذي يعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الدوائية المصرية، حيث استعرض الحضور المراحل التنفيذية للمشروع وآليات دعم المصنعين وموزعي الأدوية لتطبيق النظام بما يعزز الرقابة على تداول الدواء، ويرفع مستويات الشفافية، ويضمن سلامة الدواء للمريض المصري.

ضمان التتبع الكامل لمسار الدوا

وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان التتبع الكامل لمسار الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض، بما يعزز من سلامة الدواء ويحمي المواطن من الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات. كما شدد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الدوائية لتحقيق التكامل في تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات التوزيع حرصهم على دعم جهود هيئة الدواء المصرية في تطبيق مشروع التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاحه. وأوضحوا أنهم يعملون على تهيئة البنية التحتية داخل الشركات بما يتماشى مع متطلبات النظام الجديد، وبما يسهم في ضمان توافر الدواء للمريض المصري بشكل آمن وفعّال.

كما أشاد ممثلو الشركات بالدور المحوري للهيئة في قيادة المشروع، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في التخطيط والتنفيذ والتواصل الفعّال مع مختلف أطراف المنظومة الدوائية. وثمّنوا حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات وتذليل العقبات، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الدواء.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والمستشار شريف مجدي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد أبوطالب المستشار المالي للهيئة، ، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله معاون رئيس الهيئة ومدير عام الادارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، والعميد محمد طنطاوي المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة.

يأتى هذا الاجتماع فى اطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها الهيئة بالاطراف العاملة بالسوق الدوائى لضمان كفاءة التنفيذ والالتزام بالمعايير المحددة والتوافق ضمن اطار تطبيق مشروع التتبع الدوائى.

كما حضر الاجتماع عدد من شركات التوزيع، من بينهم الدكتور محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة «ابن سينا»، والدكتور وليد سعدة الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة «فارما أوفر سيز»، والدكتور محمد السمان رئيس قسم سلسلة الإمداد بشركة «فياتريس مصر»، والدكتورة مي علي مدير جودة سلسلة الإمداد بالشركة ذاتها، والدكتور ويليام مهنى رئيس مجلس ادارة شركة رامكو و دكتور رامز مهني نائب رئيس مجلس إدارة شركة «رامكو»، والدكتور أحمد سامي ممثل شركة «فارما أوفر سيز»، والدكتورة منال حمدي مدير المراقبة الداخلية بشركة «أخناتون»، والدكتور عمرو علي العضو المنتدب لشركة «ابدأ» لتجارة وتوزيع الأدوية.

ومن جانب شركة «داف» حضر المهندس باسل مبارك رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حاتم قنديل المدير التنفيذي، والمهندس صفوت حمد، والمهندسة سما تعلب.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور التزامهم الكامل بالتعاون المشترك لإنجاح المشروع، وتوحيد الجهود لضمان تطبيقه على أرض الواقع بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم ورقمنة سوق الدواء، ويحقق مستهدفات الدولة في حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الدوائي الوطني

هيئة الدواء مشروع التتبع الدوائي رئيس هيئة الدواء المصرية شركات التوزيع التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

ترشيحاتنا

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

الكلى

دراسة جديدة تكشف عن طريقة غير متوقعة لمنع حصوات الكلى

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد