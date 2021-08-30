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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تتولى العمل على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات، متابعى أن القانون أقر بتقديم تراخيص المحلات للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة، في إطار حوكمة وتطوير منظومة إصدار تراخيص المحلات.

 

جاء ذلك خلال اختتام  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة و تطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية.

تفاصيل مشروع ميكنة منظومة تراخيص المحلات .. التخطيط توضح

التخطيط تختتم الدورات التدريبية المكثفة لقادة المحليات عن منظومة تراخيص المحلات

وأكدت هالة السعيد أن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات يهدف كذلك إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات طبقًا لأنشطتها وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.

 

وأشارت هالة السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم الدور الداعم، وتوفير منظومة التدريب اللازمة  لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.

 

وحول منظومة خدمات المحلات،قال المهندس اشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى أنها تتضمن إمكانية متابعة طلبات التراخيص، والتراخيص السابقة، إمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء، فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي، مع إمكانية الإطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، إلى جانب إمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

 

وأوضح عبد الحفيظ أن التدريب تضمن شرحًا مستفيضًا للقانون والهدف من وتوحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أى سلبيات فى عملية التطبيق ، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التى تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التى ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التى سيتم إنشاءها بالمحافظات.

 

وأكد عبد الحفيظ أنه يتم العمل على إعداد خطة للتدريب العملى للمشاركين كافة فى ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة من خلال ممثلى وزارتي التخطيط، التنمية المحلية.

 

يُشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة بورش العمل إلى ثلاث مجموعات ما بين 170 إلى 180 فرد من 9 محافظات.

مال واعمال اخبار مصر ميكنة الخدمات الحكومية التخطيط والتنمية الاقتصادية تراخيص المحلات منظومة اصدار التراخيص

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