إعفاء ضابط أمريكي من الخدمة بعد انتقاده قادة بلاده.. فيديو

عرضت قناة "العربية"، فيديو، لضابط أمريكي، يدعى “ستيوارث شيلر”، من مشاة البحرية، وهو يوجه انتقادات لاذعة للقيادات العسكرية والسياسية الأمريكية، والسبب "أفغانستان"؛ وهذا من خلال فيديو نشره على "فيس بوك" .

وأوضح الفيديو أن الضابط، طالَبَ خلال الفيديو، بمحاسبة القيادات العسكرية على إجراءات الانسحاب من أفغانستان، والذى لم تدرس نتائجه جيدا لا سيما بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا محيط مطار كابل قبل أيام .

وأشار الفيديو إلى أن شيلر شكك في صواب القرارات التي اتخذتها بلاده بالانسحاب السريع من أفغانستان ، بما في ذلك قرار إخلاء قاعدة "باغرام "في يوليو الماضي .

ونوه الفيديو بأن شيلر أكد أنه تم إعفاؤه من مهامه في مشاة البحرية الأمريكية، في اليوم الذي وجه فيه الانتقادات؛ وذلك بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة.