جنات: بعض شباب المهرجانات مبدعين .. وسأطرح ألبوم قريبا

كشفت المطربة جنات، كواليس وتفاصيل إحيائها لـ حفل غنائي في مهرجان محكى القلعة.



وقالت جنات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" أنا بصدد طرح ألبوم غنائي قريبا “، مضيفة:” ظروف جائحة كورونا تمنع الفرد عن الكثير من الأعمال ".

ولفتت جنات :" في الفترة المقبلة سوف اعمل بمفردي بعد انتهاء عقدي مع الشركة التي تعاقدت معها وسوف اطرح اغاني من كل حين لأخر".

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وعن رأيها في المهرجانات قالت جنات:" سمعت مهرجانات وبعض شباب المهرجانات مبدعين ولابد أن يكون عليهم رقابة قوية كي يتم انتقاء كلمات المهرجانات، وبعض موضوعات المهرجانات جيدة وهناك جملة موسيقية في بعض المهرجانات ".