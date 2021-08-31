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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ASUS تطلق أحدث إصدارات لاب توب زين بوك ZenBook بشاشتيه المزدوجة في مصر

لاب توب زين بوك ZenBook
لاب توب زين بوك ZenBook

تطلق شركة اسوس | ASUS  أحدث إصدارات لاب توب زين بوك |ZenBook   بشاشتيه المزدوجة في مصر والحاصل على جائزة CES   للإبداع عام ٢٠٢١ :  ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), ذو الشاشة الـ ١٥.٦ بوصه بدقة 4K وقد فاز أيضا معه جهاز لابتوب زين بوك دو ١٤ متعدد المهام  ZenBook Duo 14 (UX482).

نقاط هامة:  
• لابتوب زين بوك برو دو 15 | ZenBook Pro Duo 15 |  بشاشته  اولد |  OLED: 

شاشته بحجم ١٥.٦ بوصه ودقة ال 4K   ، ثماني النواه،  تتميز الشاشة بنسبة تباين 1 إلى مليون وهي معتمدة من VESA DisplayHDR ، والتي يمكنها دعم ما يصل إلى ٥٠٠ وحدة في معدل السطوع للمتر المربع في وضع الـ HDR مما يمنح الأشخاص تجربة مشاهدة أكثر حيوية ووضوحًا.  بمعالج Core i9  Intel®  من نيفيديا | Nividia  ومعالج الرسومات: NVIDIA GeForce RTX 3070.

 

• لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14 : 
مدعوم بمعالج Intel® Core™ i7 من الجيل الحادي عشر. يجعل المعالج متعدد الأنوية سير العمل اكثر سلاسة عبر الشاشة باستخدام ScreenPad Plus والشاشة الرئيسية. توفر بطاقة الجرافيكس NVIDIA GeForce MX450 في ZenBook Duo 14 مرئيات فائقة النعومة ، مما يعزز عملك في تطبيقات تحرير الصور والفيديو.


• شاشة اللمس | ScreenPad™ Plus : 
تتميز بمفصّلتي ErgoLift وAAS plus ، والتي ترفع شاشة الـ ScreenPad Plus إلى زاوية أكثر راحةّ أثناء العمل لاعطاء أداء أكثر انتاجًا وفاعلية. يحتوي حاسوب ASUS ZenBook Pro Duo 15 على شاشة بحجم 15.6 بوصة تعمل باللمس من نوع OLED تدعم دقة الـ 4K أبعادها 3,840 × 2,160 بكسل وتعمل بوقت استجابة 0.2 ملي ثانية.


القاهرة، مصر - بتاريج ١٨ أغسطس ٢٠٢١


اسوس | Asus  تطلق أحدث إصدارات اللابتوت في سلسلة زين بوك برايمر premium zenbook 
وعلى رأس هذه السلسلة ذو شاشة 15.6 بوصة OLED | اولد | ZenBook Pro Duo 15 | لابتوب زين بوك برو دو 15 ويليه 


لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14  ذو شاشة ١٤ بوصة ، وكلاهما متلقيان لجوائز ابتكار 2021 مرموقة من شركة CES. هذه النماذج الجديدة من شاشتي  ScreenPad™ ASUS Plus تقدم ميزة التحكم في ميل الشاشة، وهي واجهة لمس ثانوية كاملة العرض مع آلية جديدة للميل الآلي والتي تعمل على تحسين قابلية القراءة ، وتبريد المساعدات ، وتعمل بشكل سلس مع العرض الرئيسي لتعدد المهام والإبداع.

 لاب توب زين بوك برو دو 15 | ZenBook Pro Duo 15


نظام تشغيل لابتوب ZenBook Pro Duo 15 بشاشة OLED

ZenBook Pro Duo 15 OLED  يعمل بأعلى أنظمة تشغيل معالج intel core i9 


معالج الرسومات NVIDIA GeForce RTX 3070 وذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجا بايت من نوع DDR4  تجعله القيام بعمل خفيف سريع بتنفيذ الأوامر عند لمس الشاشة    بسبب الدقة 4k   والحجم المناسب ١٤ بوصة ، ويساعد التخزين الفائق السرعة مع ما يصل إلى 1 TB 3.0 × 4 SSD على تسريع أي تدفق عمل إبداعي وتحقيق الإنتاجية المثلى. ZenBook Pro Duo 15 OLED هو واحد من أول أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مصانع NVIDIA مع NVIDIA GeForce RTX 30 سلسلة GPU الكمبيوتر المحمول التي تسمح للفنانين بإنشاء الجيل الثاني من معمارية RTX التي تقدم تسارع GPU لتعقب الأشعة ، والذكاء الاصطناعي ، وتشفير الفيديو.

مواصفات لاب توب  ZenBook Pro Duo 15


إن حامي الشاشة ثماني النواه بدقة  "OLED HDR NananoEdge touchscreen" 4k في لابتوب ZenBook Pro Duo 15 OLED لديها تصميم رقيق رباعي  صمم بنسبة 93 ٪ التي تزيد من مساحة الشاشة. تقنية عرض OLED الرائعة تقدم ألوان مشرقة للغاية مع اللون الأسود العميق ،وهذه حقائق أكدتها شهادة العرض VESA DisplayHDR™ Reality Black 500. يتم ضمان دقة الألوان الفائقة للتصميم الفائق الرسومات بواسطة شهادة PANTONE المصادقة ، كما أن ZenBook Pro Duo 15 OLED لديها أيضا سلسلة ألوان واسعة بشكل استثنائي مع تغطية DCI-P3 بنسبة 100 ٪. وتضمن رعاية العيون المعتمدة على TÜV Rheinland مستويات منخفضة من الضوء الأزرق لحماية عيون المستخدم خلال جلسات طويلة لخلق المحتوى.

 لاب توب زين بوك برو دو 15 | ZenBook Pro Duo 15

مزايا لاب توب زين بوك برو دو 15 | ZenBook Pro Duo 15

مريح للعين، ومناسب وعملي للأطفال:

وبما أن عيون الأطفال ليست كاملة النمو ، مع عدسة أكثر شفافية وقرنية ، فإن الضوء الأزرق الضار يمكن أن يخترق العين بسهولة أكبر ، مما قد يسبب الشيخوخة المبكرة للشبكية. وأظهرت البحوث أنه في عيون طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ، يمر ما يقرب من 60% انبعاثات الضوء الأزرق الملقاة إلى شبكية العين ، مقارنة بحوالي 20% فقط بالنسبة للبالغ من العمر 60 عاما. مع عرض OLED ASUS ، انخفاض كبير مستويات الضوء الأزرق يعني رعاية أفضل للعين للأطفال.

إنتاجية الهاتف المطلقة ZenBook Duo 14 | زين بوك دو 14: 

ZenBook Duo 14 هو حاسوب محمول Evo™-verified  يعمل بواسطة معالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر مع رسومات Intel Iris Xe ، يصل إلى 4,7 جيجا هرتز للأداء المذهل مع عدادات متعددة ويرتبط مع 32 GB RAM لجعل الضوء يعمل من تدفق العمل عبر الشاشة باستخدام 12. 14 ZenBook Duo أيضا SUS تقنية الأداء الذكية ، التي تعمل مع معالج إنتل الحادي عشر لتعزيز الأداء بذكاء. وباستخدام نمط الأداء ، يستطيع المستخدمون أن يتمتعوا بتعزيز الأداء بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالكمبيوتر المحمول العادي المماثل.

مع رسومات Intel Intel Iris Xe المتكاملة وباختيار NVIDIA GeForce MX450 للرسومات ، ZenBook Doo 14 يقدم سلسلة البصريات متعددة المهام للمستخدمين ، ومهام تحرير الصور والفيديو فائقة الشحن، سيحبها صانعوا المحتوى البصري التي يوفرها ZenBook Duo 14.

لاب توب أسوس زين بوك الجديد 

ضمان مصري لمدة عامين:

مع شراء Zenbook Duo 14 أو Zenbook Duo 15 يمكنك تخليص SUS 2 سنة الضمان المثالي! "آسوس" يفهم أن الحوادث تحدث لنا جميعاً. ولهذا السبب أنشأت آسوس "الضمان المثالي للسنة " ، لجلب راحة البال والمساعدة في حماية أجهزتك من الأضرار مثل الانسكابات السائلة ، والطفرات الكهربائية ، والقطرات. 

للاسترداد الآن:
http://asusme.com/eg/2year/index.html

 

مدى توافره وأسعاره في السوق المصري:

لابتوب زين بوك برو دو | ZenBook pro duo   بشاشتيه المزدوجة OLED و لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14  متاحين الآن في الأسواق المصرية ويمكن شرائحهم من اقرب وكيل لشركة أسوس لكم. تابعوا التالي لإيجاد معلومات التواصل.

فيسبوك:
https://www.facebook.com/asus.eg
انستجرام:
https://www.instagram.com/asusegypt/
توتير:
https://twitter.com/asusegypt
 

معلومات حول شركة اسوس | ASUS

هي شركة متعددة الجنسيات معروفة بأفضل اللوحات الأم الخاصة بالحواسيب الموجودة حول العالم ،والحواسيب ، والشاشات ، وبطاقات الرسومات و راوتر الانترنت المنتجة لهم ، وتصنفها مجلة Laptop Mag | لابتوب ماج كأفضل علامة تجارية في بيع الحواسيب لعام 2020، بجانب مجموعة التوسعات الضخمة للسرعة الفائقة في الألعاب الالكترونية، وصناعة المحتوى والخروج بحلول متعدة في مجال التكنولوجيا ، حيث تقود اسوس | ASUS صناعة الحواسيب من خلال أحدث التصاميم والابتكارات التي صنعت لخلق حياة ذكية أكثر اتساعا وذكاء اصطناعي مع نظام حياة رقمي مرح وذو نزعة محبة للجميع. ومع وجود قوة عاملة عالمية تضم أكثر من 5000 متخصص مهني في مجال البحث والتطوير. تقود اسوس | ASUS لتصبح أكثر الشركات الابتكارية الرائدة إعجابا في العالم في مجال التكنولوجيا تحت شعار العلامة التجارية "البحث عن ما لا يصدق " . حيث كانت تفوز آسوس | ASUS بأكثر من 11 جائزة يوميا خلال عام 2019 ، وصنفت كواحدة من أفضل شركات "فوربس" تقديرا وأكثرها حظا وإعجابا في العالم.

مواصفات لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14 : 
 

مواصفات لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14 : 
 
مواصفات لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14 : 
 
مواصفات لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14 : 
 
مواصفات لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14 : 
 
مواصفات لابتوب زين بوك دو 14 | ZenBook Duo 14 : 
 



 

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