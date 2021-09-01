مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

بدأت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على تراجع، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب شهرية، مع متابعة مستجدات "كورونا"، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.1% عند 35351 نقطة، كما هبط مؤشر "إس آند بي500" الأوسع نطاقًا 0.1% أو بمقدار 7 نقاط إلى 4522 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنحو 0.03% عند 15227 نقطة.



وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لورتا ميستر بأن قراءات التضخم الأخيرة ليست كافية لتحقيق مستهدف المركزي الأمريكي، مضيفة: "هناك مخاطر في الاتجاه الصاعد للتضخم والمسؤولون بحاجة إلى الاهتمام الوثيق برصد تغيرات الأسعار".

وبلغ حجم السيولة المتداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع نحو 1.7 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات، وقد تم التداول على أسهم 165 شركة خلال تعاملات اليوم بتنفيذ 52898 صفقة من خلال كمية تداول 443 مليون سهم.

تراجع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم على رأسها مواد البناء بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.13%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.06%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.27%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.94%.

كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسب 0.16%.

وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%.

وهبط قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

