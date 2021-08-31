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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: هدية الرئيس لطفل المحلة المختطف رسالة قوية لطمأنة الشارع المصري

طفل المحلة
طفل المحلة

وصف النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، إرسال الرئيس السيسي، هدية إلى طفل المحلة الذي نجحت وزارة الداخلية، في تحريره من يد خاطفيه بعد أقل من 24 ساعة من خطفه، بأنها رسالة قوية لطمأنة الشارع المصري وترجمة حرفية وصدق لمقولة الرئيس "متخافوش يا مصريين".


وجه الخبيري  الشكر لوزارة الداخلية المصرية ، على مجهوداتهم فى حفظ الأمن والأمان وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيدا  بدور وزارة الداخلية ورجالها فى فك لغز اختطاف طفل فى وضح النهار بواسطة مسلحين ملثمين، خلال ٤٨ ساعة وأثنى على سرعة تحرك رجال الشرطة وضبط الجناة، فى وقت قياسى .

 

ونجحت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الغربية، فى  العثور على الطفل “زياد أحمد البحيري” والمختلف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى_ المنصورة”، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات.


وذلك عقب اختطافه  بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

النائب نادر الخبيري الرئيس السيسي طفل المحلة وزارة الداخلية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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