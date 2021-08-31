الزمالك يرفض تفعيل بند شراء جالاتا سراي لـ مصطفي محمد

رفض مسؤولو نادي الزمالك تفعيل بند شراء نادي جالاتا سراي التركي لمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادي التركي لحين سداد جالاتا 4 ملايين دولار للقلعة البيضاء في الفترة الحالية.



وتواجد والد اللاعب في مقر الزمالك اليوم لاقناع إدارة القلعة البيضاء بالموافقة على انتقال نجله لنادي بوردو الفرنسي في الفترة الحالية بعد طلب الأخير ضم اللاعب من جالاتا سراي.



وقال والد اللاعب في تصريحات خاصة :" جالاتا سراي وافق على تفعيل بند شراء مصطفى بشكل نهائي من الزمالك مع دفع مبلغ 4 ملايين دولار، ولكن ليس حاليا".



ويتمسك الزمالك بالحصول على قيمة بيع اللاعب للنادي التركي في الفترة الحالية بدلا من الحصول عليها على دفعات.



وكان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم كشف عن عدم احقية نادي جالاتا سراي التركي في بيع مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار للفريق إلى نادي بوردو الفرنسي بدون موافقة القلعة البيضاء طالما لم يقم النادي التركي بتفعيل بند الشراء.