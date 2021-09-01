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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إشادة برلمانية بجهود رجال الشرطة في إعادة طفل المحلة لأسرته في أقل من 48 ساعة.. نواب: سرعة التحرك عكست الأداء الاحترافي.. وترجمة حرفية لمقولة الرئيس السيسي «متخافوش يا مصريين»

طفل المحلة
طفل المحلة

أعضاء مجلس النواب عن جهود الشرطة في إعادة طفل المحلة:

سرعة إعادة طفل المحلة لأهله عكست الأداء الاحترافي لـ الداخلية
سن تشريعات مُغلظة ضد جرائم خطف الأطفال سيقضى على الظاهرة

 سرعة إعادة طفل المحلة لأهله عكست الأداء الاحترافي لـ الداخلية
 هدية الرئيس لطفل المحلة المختطف رسالة قوية لطمأنة الشارع المصري
 هدية السيسي لطفل المحلة المختطف بعد تحريره رسالة إنسانية

هدية السيسي لطفل المحلة المختطف بعد تحريره رسالة إنسانية
 

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، فى العثور على الطفل “زياد أحمد البحيري” والمختلف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى_ المنصورة”، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات.


وذلك عقب اختطافه  بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

 

وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن  بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدولة "نعمت" مصر بالأمن والأمان  وعاد لها الأستقرار بعد فوضي كان مخطط لها من جماعات الداخل والخارج ، وقد رأينا تحرك الأجهزة الأمنية.

 

أثني النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات  بمجلس النواب ورئيس لجنه مكافحه الارهاب بالبرلمان العربي، علي الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية  ، بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة ، مؤكدا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بأي نوع من أنواع الفوضي .


وأضاف النائب علاء عابد ، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدولة  "نعمت" مصر بالأمن والأمان  وعاد لها الأستقرار بعد فوضي كان مخططا لها من جماعات الداخل والخارج ، وقد رأينا تحرك الأجهزة الأمنية.

 

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الارهاب بالبرلمان العربي، ان حرص ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي  لحالة طفل المحلة المختطف، أكدت لنا مدي حرصه علي حياة المواطن المصري وانه أب لكل المصريين.

 

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، بكفاءة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون ، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار البلاد ، مؤكدا  أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.

 

وجه النائب حازم عويان ، عضو مجلس النواب، الشكر لرجال الشرطة المصرية ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضبط الجناة المسؤولين عن اختطاف طفل المحلة زياد واعادته لأهله بعد أقل من 48 ساعة، مؤكدا أنهم عيون مصر الساهرة .


وأكد عضو مجلس النواب ، علي قوة وكفاءة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون ، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بأمن وإستقرار البلاد ، مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.

 

وأضاف "عويان"، أن الشعب المصري يقدر جيدًا الدور العظيم للأمن في تأمين وحماية المواطنين ومطاردة المجرمين وإسقاطهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدا إلى أن عودة طفل المحلة المختطف إلى أسرته أسعد قلوب جميع المصريين وخاصة إهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته للقضية.

 

كما أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية ونجاحهم في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة، "زياد أحمد البحيرى" وسرعة إعادته لأهله فى أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مشيداً بكفاءة ويقظة رجال الشرطة التامة في أعلى درجاتها، والمتابعة والتخطيط والتنفيذ يتميز بدقة بالغة، خاصة أن سرعة التحرك جاءت بصورة عكست الأداء الاحترافي الراقي لهؤلاء الرجال، الذين يقدمون أرواحهم من أجل الوطن والمواطن.

 

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها وتنعم بالأمن والأمان والاستقرار وعهد الفوضى انتهى .

 

وقدم النائب أحمد أبو زيد تحية شكر واعتزاز لرجال الشرطة الأوفياء.. عيون مصر الساهرة .. صمام أمن وأمان الوطن ، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

 

علقت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على واقعة اختطاف طفل المحلة زياد قائلة:" إن أسباب الاختطاف متعددة ومختلفة ولذلك وضع القانون عقوبات مختلفة لها على حسب اقتران الخطف مع جريمة أخرى".

 

وأكدت "الهوارى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، «يمكن أن ترجع أسباب خطف الأطفال إلى تجارة الأعضاء أو مقايضة الطفل بمبلغ من المال، أو تكون عصابة متخصصة في الخطف واستغلال الأطفال فى التسول، ولذلك تقوم النيابة بإجراء العديد من التحقيقات للوصول إلى سبب الجريمة قبل إحالة المتهمين الى النيابة، ليتم توقيع العقوبة عليهم من جانب القاضى.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن واقعة خطف طفل المحلة زياد لم يتم حتى الآن الوصول إلى سبب الخطف، ومن الممكن أن يتم إرجاع الطفل لوالدته مرة أخرى، وذلك سوف يكون له عقوبة خاصة وهي شروع فى خطف، أما إذا كان هناك سبب آخر للخطف مثل تجارة الأعضاء سوف يكون هناك عقوبات تصل للإعدام، يعطي القاضي سلطة تقديرية للإعلان عن العقوبة التى سوف يعاقب بها المتهم حال إثبات الجريمة.

 

من جانبه، أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، رفضه التام واستنكاره الشديد لجريمة خطف الأطفال والتي بدأت تظهر مؤخرًا في الشارع المصري، من قبل بعض العصابات والمجرمين معدومي الضمير، مطالبا بسن تشريعات تغلظ عقوبة خطف الأطفال وتردع هؤلاء الذين يمارسون جريمة ضد الإنسانية وتؤلم القلوب.

 

وأشار القطامي في بيان له اليوم، بالدور الكبير والمجهودات الضخمة، التي تبذلها وزارة الداخلية لمطاردة عصابات خطف الأطفال، مشيدا بنجاح أجهزة الداخلية في إعادة طفل المحلة الذي اختطف أمام والدته وتابع قضيته الرأي العام خلال الساعات الأخيرة.

 

وشدد عضو مجلس النواب، أن سن تشريعات قوية ومغلظة ضد جرائم خطف الأطفال سيعزز كذلك الأمن في الشارع المصري، ويزيد من حالة الانضباط وسيؤدي لاختفاء هذه الجريمة تماما وفي أقرب وقت.

 

وأشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية ونجاحهم في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة، "زياد أحمد البحيرى" وسرعة إعادته لأهله فى أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مشيداً بكفاءة ويقظة رجال الشرطة التامة في أعلى درجاتها، والمتابعة والتخطيط والتنفيذ يتميز بدقة بالغة، خاصة أن سرعة التحرك جاءت بصورة عكست الأداء الاحترافي الراقي لهؤلاء الرجال، الذين يقدمون أرواحهم من أجل الوطن والمواطن.

 

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها وتنعم بالأمن والأمان والاستقرار وعهد الفوضى انتهى .

 

وقدم النائب أحمد أبو زيد تحية شكر واعتزاز لرجال الشرطة الأوفياء .. عيون مصر الساهرة .. صمام أمن وأمان الوطن ، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

 

ومن جانبه وصف النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، إرسال الرئيس السيسي، هدية إلى طفل المحلة الذي نجحت وزارة الداخلية، في تحريره من يد خاطفيه بعد أقل من 24 ساعة من خطفه، بأنها رسالة قوية لطمأنة الشارع المصري وترجمة حرفية وصدق لمقولة الرئيس "متخافوش يا مصريين".


وجه الخبيري  الشكر لوزارة الداخلية المصرية ، على مجهوداتهم فى حفظ الأمن والأمان وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيدا  بدور وزارة الداخلية ورجالها فى فك لغز اختطاف طفل فى وضح النهار بواسطة مسلحين ملثمين، خلال 48 ساعة وأثنى على سرعة تحرك رجال الشرطة وضبط الجناة، فى وقت قياسى .

الأجهزة الامنية طفل المحلة هدية السيسي هدية السيسي لطفل المحلة مجلس النواب وزارة الداخلية

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