كاش مايوه دانتيل.. هاجر أحمد تثير الجدل بأنوثتها

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة أثارت بها الجدل من خلال ظهورها بجانب طائرة خاصة “هليكوبتر”.

تفاصيل إطلالة الفنانة هاجر أحمد



تألقت الفنانة هاجر أحمد، بإطلالة أنيقة ومميزة مثيرة خطفت بها الأنظار، مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض ذات الدانتيل، وهو ما تناسب لون بشرتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

هاجر أحمد ذات الوجه الملائكي درست على النفس بكلية الأداب وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج و تمثيل، وظلت تحصد تقدير امتياز ولقب الأولى على دفعتها على مدار 4 سنوات متتالية.

الفنانة هاجر أحمد قبل أن تدخل الوسط الفني، كان لها تاريخ طويل مع مسابقات ملكات الجمال، حيث حصدت لقب الوصيفة الأولى في مسابقة "ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال".

كما حصدت هاجر أحمد لقب ملكة جمال الكوكب "ميس إيكو بلانيت" للسياحة والبيئة لعام 2016 التابعة للأمم المتحدة.

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