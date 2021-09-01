عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة القدس الفلسطينية تنتج جهاز تنفس محلى لمواجهة كورونا| تفاصيل

جامعة فلسطين
جامعة فلسطين

عرضت فضائية "الغد"، تقريرا باسم " تطور جهازا للتنفس الصناعي لمواجهة كورونا".

وأعلن الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، عن إنتاج جهاز تنفس اصطناعى طبى متطور، إلكترونى بالكامل في مختبرات الجامعة، بإشراف كليتى الطب البشري والهندسة، وذكر أبو كشك في صفحته على "فيسبوك"، أن الجهاز يمتاز بسرعة التصنيع من مكونات متوافرة محليا، ويوفر أنواعا مختلفة فى دعم عملية التنفس فى المستشفيات أو نقاط العلاج الميدانية.

وأضاف: "أضع هذا الجهاز من القدس عاصمة فلسطين تحت تصرف رئيس دولة فلسطين، للمساعدة فى سد النقص المحلي الحاد بعدد أجهزة التنفس الذى تعانى منه جميع دول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا".

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مهندس الأجهزة الطبية، رامى المشنى، من بيت لحم، استحدث جهاز تنفس صناعي في ظل الطلب الزائد على هذه الأجهزة حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن جامعة المنصورة فى مصر، نجحت في تطوير جهاز تنفس صناعي، وهو تطوير هندسي مطلوب في الجهاز سيفيد في حال احتاجت مصر إلى استخدام تلك الأجهزة في حال زيادة الحالات في الفترة المقبلة، حثي تم دائرة معدلة للجهاز لتوصيل أكثر من مريض على الجهاز مع تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان والفاعلية.

وقال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة، إن الجهاز تم تعديله بحيث يتمكن من التعامل مع مريضين في وقت واحد وبفاعلية جيدة، وتم عمل الوصلات اللازمة حتى يتم تعامل الجهاز مع أكثر من مريض.

جامعة فلسطين فلسطين الفترة المقبلة فيروس كورونا التنفس مواجهة فيروس كورونا جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

جمال الحاجي: غياب النني ومحمد صلاح لن يؤثر على منتخب مصر أمام انجولا

تعليم الجيزة تجهز 30 لجنة لـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

بسبب الفستان .. عروس في ورطة بعد حفل زفافها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل

تتفوق على أبل وشاومي.. هونر تصبح ثالث أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين

8 خدمات تموين إلكترونية احصل عليها وأنت في بيتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ليس مصرياً.. ميدو يكشف عن بديل مدرب فريق الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ