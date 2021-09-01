أستاذ جراحات سمنة يكشف تقنية الفيزر لنحت القوام.. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لعلاج السمنة البسيطة المركزة في منطقة ما مثل تركز السمنة في النصف السفلي من الجسم، خاصة لدى السيدات، مشيرًا إلى أن الفيزر والنحت الحديث يحل هذه المشكلة، خاصة أنه يختلف عن النحت القديم الذي كان يجرى بطريقة عنيفة.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الفيزر عبارة عن إبرة رفيعة تقوم بإذابة الخلايا الدهنية من خلال الذبذبات وبدون أي عنف، ومن خلال الفيزر نستطيع نحت ورسم الجسم سواء في منطقة البطن أو الجزء السفلي، أو إزالة الدهون في منطقة الزراع .

وأضاف أن هناك إمكانية لإعادة توزيع الدهون مثل إعادة حقن الدهون من الأرداف إلى أماكن أخرى مثل الصدر، ما يظهر الجسم بشكل جيد بدون ادخال أي مواد خارجة إلى الجسم.

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وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لعلاج الزراع "الوطواط" من خلال الفيزر بمفرده من خلال إذابة الدهون وشد الجلد، وفي حال وجود ترهل، يتم استخدام الجي بلازما لشد الترهل المتبقي في الجسم .

وتابع "السبكي"، أن الجراح هو الذي يحدد التقنية المناسبة لعلاج أي مشكلة تواجه مريض السمنة، مشيرًا إلى أن علاج الترهل قبل الفيزر والجي بلازما كان يحدث من خلال الجراحة، وهذا الأمر تغير بصورة كبيرة بعد ظهور هذه التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن نسبة نجاح الفيزر والجي بلازما 100% ، ولا تؤدي إلى أي مضاعفات، وتؤدي إلى الوصول إلى النتيجة المرغوبة خلال وقت قصير للغاية.