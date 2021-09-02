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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: تنظيم ورش عمل مكثفة للسياس العاملين في المحافظات المصرية

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة سوف تقوم بتنظيم ورش عمل مكثفة للعاملين في المحافظات المصرية في إدارات المواقف العامة و القائمين على إدارة منظومة المواقف.

 

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،  أن يوم الاربعاء و الخميس و السبت الماضيين كان يوجد تدريب مكثف بمركز تدريب التنمية المحلية في سقارة ، مضيفاً أن بالفعل تم بحث و شرح عرض القانون 150 لسنة 2020  لتخاطب انتظار المركبات في الشارع.

  

وأكد الدكتور خالد قاسم، أنه بالفعل تم الرد على 158 استفسارا للمتدربين ،مضيفاً أن وزير التنمية المحلية أكد علي أنه سوف يعد خطة تدريبية عملية على أرض المحافظات خلال سبتمبر الحالي.

 

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية و المتحدث باسم الوزارة، إن مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإلزام ملاك السيارات غير المستخدمة ومنتهية التراخيص بتجنب تركها بالطرق العامة.

 

 

 

 

 

وزير التنمية المحلية ورش عمل المواقف العامة خالد قاسم السايس

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