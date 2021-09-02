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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم البدري ولاعبي المنتخب عقب الأداء السيئ أمام أنجولا

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق،إن تشكيل  منتخب مصر أمام أنجولا، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، كا خاطئا.  

 

وقال سعيد خلال تصريحات عبر برنامج "أوضه اللبس" على قناة "النهار": "ما الذي سنقوم بتحليله في مباراة مصر وأنجولا؟، لاعبو المنتخب الحاليون لم يلعبوا ربع ساعة مع بضعهم قبل التصفيات، لم نخض مباريات ودية، وحسام البدري كان يشاهد المنتخبات وهي تلعب مباريات ودية".

وأضاف: "تشكيل المباراة كانت خاطئًا وهناك لاعبون لا يستحقون الانضمام للمنتخب، مع احترامي لباهر المحمدي كيف انضم وعلى أي أساس، ومعظم اللاعبين لم يكونوا في مستواهم".

وتابع: "من يقول أن اللاعبين مجهدون فهذه حجج، معظمهم يمتلكون الخبرات وليس عمرهم 19 عامًا، (وإذا لعبوا وهم واقفين الشكل سيكون أفضل من ذلك)".

وأكمل: "شاهدت المباراة ولا أرى أي خطة، واللاعبون ظهروا بدون أي هدف، لا يوجد روح أو أداء، والذي كان يحدث في الملعب (عك)، وكأنهم أول مرة يتعرفون على بعض في الملعب، ولا يوجد قائد في المنتخب يتحدث".

وأتم: "حسام البدري (واقف على الخط مكشر)، تشعر أن اللاعبين لديهم تعليمات بالوقوف في الملعب وعدم التحرك (وكأن البدري حالف عليهم اللاعب الذي سيتحرك لن يكون متواجدًا معه، وكانوا مخنوقين في الملعب ولا توجد حرية)، كأن البدري سيعاقبهم إذا لم ينفذوا تعليماته".

 

إبراهيم سعيد الأهلى الزمالك منتخب مصر أنجولا كأس العالم قطر 2022 باهر المحمدي

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