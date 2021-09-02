الكرملين: نستهدف عدم تحول أفغانستان إلى ملجأ للإرهابيين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المهم بالنسبة لروسيا ألا تتحول أفغانستان إلى ملجأ للمجموعات الإرهابية.

وحسب قناة “روسيا اليوم”، قال بيسكوف في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: “لقد صاغت (حركة طالبان) بالفعل هيكلا معينا للسلطة. وقامت بالتعيينات الأولى.. لكن ما هي الخطوات الأولى لحركة طالبان لدى السلطة – سنراه”.

وأضاف بيسكوف: "وبالنسبة لنا من المهم بالدرجة الأولى، طبعا، ألا تصبح أفغانستان ملجأ لعدد كبير من المجموعات الإرهابية، مثلما كان عليه في وقته أي منذ 20 عاما".

ولفت بيسكوف إلى أنه من المهم أيضا أن تتخذ طالبان إجراءات سريعة لمنع تجارة المخدرات في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعرب اليوم الخميس، عن أمله في عدم لجوء حركة طالبان للقوة لدخول ولاية بنجشير.

وذكرت مصادر أفغانية أن طالبان سيطرت على 10 مواقع في بنجشير بعد معارك أدت لمقتل 30 من الجبهة المعارضة للحركة في الإقليم.

وقال لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده لا تعتزم حتى الآن التوسط بين حركة طالبان والقوى الأخرى في أفغانستان.

وأضاف لافروف للصحفيين: "لطالما دعونا طالبان وجميع الجماعات العرقية والسياسية الأخرى في أفغانستان للتفاوض بشأن حكومة انتقالية شاملة​​​. نحن لا نخطط في الوقت الراهن للتوسط في هذه المفاوضات، في رأيي... الجميع مهتم بأن تتوصل حركة طالبان [المحظورة في روسيا] والقادة العرقيون والسياسيون في أفغانستان إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنه لا توجد خطط لإجراء محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن الوضع في أفغانستان.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن لا يخططان حاليًا لإجراء محادثات بشأن أفغانستان.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لا توجد مثل هذه الخطط حتى الآن. الجانب الروسي والجانب الأمريكي على اتصال ويتبادلان الآراء بشأن التطورات في أفغانستان لكن ليس هناك خطط لإجراء اتصالات على مستوى عال حتى الآن".