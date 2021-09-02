إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري المستقبل بالإسماعيلية

بينهم طفلة

أصيب 4 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري المستقبل، بمحافظة الاسماعيلية، وجرى نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي، وأخطرت النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات مديرية صحة الاسماعيلية، تلقت بلاغا يفيد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى.

علي الفور انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة كل من محمد ابراهيم فاضل، ٣٠ سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى فؤاد السيد ،٣٣ سنة، بجرح قطعي بالرأس ١١سم وكدمة بالجبهة واشتباه خلع بالكتف الأيسر، فاتن مرعي محمد علي، ٢٦ سنة، ما بعد الارتجاج وجرح قطعي ٥ سم بالرأس وكسر بالضلوع، لليان محمد إبراهيم فاضل، سنة ونصف، "ما بعد الارتجاج وجرح ٣ سم بالجبهة واشتباه كسر بالذراع الأيمن".



تم نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق.