دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية|انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ 8 سبتمبر

تنطلق فاعليات المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر والذي ينظمه المركز العالمى للإبداع والابتكار البيئى وريادة الأعمال، بالتعاون مع المعهد الأوروبى للطاقة المتجددة وسياسات المناخ هولندا، ومعهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس، والرابطة العالمية للوقود الحيوى بإنجلترا، بالإضافة إلي العديد من مراكز البحوث والجامعات الإقليمية والعالمية، والتي تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة مني فؤاد المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر، إنه سيتم مناقشة “استراتيجيات تطوير منظومة إدارة المخلفات بكل انواعها “ فى احدي جلسات المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر بعنوان ” التخطيط الاستراتيجى لكفاءة الموارد والدائرية فى استخدام المواد” ، موضحة أن برامج ادارة المخلفات بكل انواعها تعتبر ضمن آليات دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية المختلفة.

وأضافت فؤاد، أن إدارة المخلفات هي أحد أهم ابعاد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وخطة مصر للتحول الى الاقتصاد الاخضر والتداعيات التى طرأت مؤخرا على الساحة العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والتوجه نحو التعافى الاخضر.

وذكرت الدكتورة منى فؤاد، أن المتحدثون فى الجلسة هم: الدكتور كالوم بلا كبيرن : رئيس قسم البحوث بمؤسسة “zero waste” باسكتلندا، والدكتورة ان وولفريدج الرئيس التنفيذى للعمليات فى في أحدي شركات خدمات السلامة المستقلة المحدودة 'انجلترا الرائدة عالميا فى ادراة المخلفات الطبية، ومايكل كولينز الرئيس والمدير التنفيذى لأحدي الشركات الرائدة عالميا فى أعادة تدوير المخلفات الالكترونية بكندا، والدكتور اليكسندر دانجز مدير عام المعهد الاوروبى لتدوير البلاستيك بلجيكا، والدكتور عمرو حسنين خبير علوم البيئة والباحث بجامعة ميرلاند الامريكية وأحد رواد مؤتمرات مصر تستطيع، والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لأحدي شركات الاستثمار وادارة المشروعات، وأحمد المزين، مدير أول الاستدامة في أحدي شركات إعاده تدوير البلاستيك.