عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية|انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ 8 سبتمبر

الدكتورة مني فؤاد
الدكتورة مني فؤاد

تنطلق فاعليات المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر والذي ينظمه المركز العالمى للإبداع والابتكار البيئى وريادة الأعمال، بالتعاون مع المعهد الأوروبى للطاقة المتجددة وسياسات المناخ هولندا، ومعهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس، والرابطة العالمية للوقود الحيوى بإنجلترا، بالإضافة إلي العديد من مراكز البحوث والجامعات الإقليمية والعالمية، والتي تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

وقالت الدكتورة مني فؤاد المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر، إنه سيتم مناقشة “استراتيجيات تطوير منظومة إدارة المخلفات بكل انواعها  “ فى احدي جلسات المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر بعنوان ” التخطيط الاستراتيجى لكفاءة الموارد والدائرية فى استخدام المواد” ، موضحة أن برامج ادارة المخلفات بكل انواعها تعتبر ضمن آليات دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية المختلفة.

 

وأضافت فؤاد، أن إدارة المخلفات هي أحد أهم ابعاد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وخطة مصر للتحول الى الاقتصاد الاخضر والتداعيات التى طرأت مؤخرا على الساحة العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والتوجه نحو التعافى الاخضر.

 

وذكرت الدكتورة منى فؤاد، أن المتحدثون فى الجلسة هم: الدكتور كالوم بلا كبيرن : رئيس قسم البحوث بمؤسسة “zero waste” باسكتلندا، والدكتورة ان وولفريدج الرئيس التنفيذى للعمليات فى في أحدي شركات خدمات السلامة المستقلة المحدودة 'انجلترا الرائدة عالميا فى ادراة المخلفات الطبية، ومايكل كولينز الرئيس والمدير التنفيذى لأحدي الشركات الرائدة عالميا فى أعادة تدوير المخلفات الالكترونية بكندا، والدكتور اليكسندر دانجز مدير عام المعهد الاوروبى لتدوير البلاستيك بلجيكا، والدكتور عمرو حسنين خبير علوم البيئة والباحث بجامعة ميرلاند الامريكية وأحد رواد مؤتمرات مصر تستطيع، والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى  لأحدي شركات الاستثمار وادارة المشروعات، وأحمد المزين، مدير أول الاستدامة في أحدي شركات إعاده تدوير البلاستيك.

مناخ فيروس كورونا الجامعة الأمريكية الاقتصاد الاخضر التعافي الاخضر

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف عن أهم تصريحات الرئيس الفلسطيني للصحفيين والإعلاميين

بعد الدعم المالي من قطر وتركيا.. قرار عاجل من طالبان بشأن مطار كابول

الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون.. السبت

شرط أداء الخدمة العامة.. الأزهر: الاستعانة بالخريجات لسد العجز في رياض الأطفال

من أبطال 73|عم قرني يحصل على الثانوية العامة في سن الـ70 "فيديو"

إسرائيل تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة وإقامتها جبريا بمنزل عائلتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع يغرق الشوارع ..شاهد

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

تطورات جديدة.. المغربي وليد الكرتي يقترب من الزمالك

التعليم العالي توضح تفاصيل بدء الدراسة بالبكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ