دخلنا الموجة الرابعة .. تاج الدين : يوجد أكثر من 100 متحور لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، كان هناك تزايد في حالات الإصابة بكورونا شهر يوليو وأغسطس، مؤكدا أن ذلك ظهر بعد أجازة العيد.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بدأنا الموجة الرابعة رسميا، مشيرا إلى أن تلك الموجة ستقل حتى نصل إلى الثبات في أعداد الإصابات.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أنه من طبيعة الفيروسات انها تتحور، مؤكدا أنه حتى في فيروس الإنفلونزا يتغير اللقاح كل عام.

وباء كورونا عالمى

وأشار تاج الدين إلى أن، وباء كورونا عالمى منتشر بجميع أنحاء العالم وبعد أكثر من عام ونصف متوقع أن يحدث تحورات جدية ويوجد أكثر من 100 متحور.

وأكد مستشار رئيس الحمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يتم متابعة تطورات الوضع بدقة في مصر والعالم، مؤكدا أن الفيروس مع الوقت يضعف والتحورات قد لا تكون شديدة، وقد يتحول إلى فيروس تنفسي عادي مثل باقي الفيروسات .