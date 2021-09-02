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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن كفر الشيخ: تشكيل لجنة لحل مشكلة الصرف الصحي في أريمون

النائبة منى عبد العاطي
النائبة منى عبد العاطي

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين من أبناء المحافظة للقاء نواب الحزب لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم للنواب.


يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

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وتلقت الدكتورة منى عبد العاطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن اليوم الخميس عدداً من الطلبات والشكاوى المتنوعة من أبناء المحافظة بحضور الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

 

وقالت الدكتورة منى عبد العاطي عضو مجلس النواب، إن الشكاوى تضمنت مشاكل قرى منها مشكلة بريد قرية منشأة علي وطلبات نقل وطلبات تكافل وكرامة وطلب بالحصول على فرصة عمل لمعاق في إطار القانون ومشكلة استكمال الصرف الصحي ببعض المناطق بقرية أريمون.

وأكدت النائبة أنها تواصلت مع المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعرضت المشكلة فقرر مفتاح تشكيل لجنة برئاسة مدير عام المشروعات بالشركة للذهاب إلى قرية رأيمون الأحد القادم لمعاينة المشروع على الطبيعة ووضع حلول جذرية لاستكماله.

 

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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كفر الشيخ مجلس النواب محافظة كفر الشيخ شركة مياه الشرب الصرف الصحى حزب مستقبل وطن

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