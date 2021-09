أضخم حفل في الشرق الأوسط .. دي جي براك يشارك في موسم الرياض

9/3/2021 12:15:53 AM

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:15 ص 9/3/2021 12:15:53 AM

يستعد الدي جي براك الإماراتي للمشاركة في حفلات موسم الرياض بأضخم حفل موسيقي في الشرق الأوسط بمصاحبة نحو ٢٠٠ ألف شخص في خمسه مسارح ، يبلغ ارتفاع احدها ٣٥ مترا ، و يتسع ل ٤٥ ألف شخص .

يشار أن الـ دي جي براك قام بأحياء الكثير من الحفلات بصحبة المع النجوم والمطربين، وذلك للعديد من الجامعات المختلفة.

كما للدي جي براك العديد من المؤلفات والمقطوعات الموسيقية المثيرة والمتجدده، ويتابعه الكثيرين على مواقع التواصل الأجتماعى،وتتعدى نسب مشاهداته المليون مشاهده على اكثر من فيديو.

يذكر أن المهرجان يوفر تجربة شاملة، تجمع بين الموسيقى، والعروض التفاعلية الرائعة، والفن والثقافة، ويتميز بتقديم تجربة متنوعة وشاملة من خلال مسارحه المختلفة في فنها، وأذواقها، وفئاتها الموسيقية المحلية والعالمية.

يشارك ال دي جي الخليجي براك يوسف مغني الراب العالمي AKA Keyz في أغنية جديدة بعنوان "all in one" وستوجه لمحاربة التنمر حول العالم، حيث ستكون كلمات الأغنية بخمسة لغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية.

وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في عدة دول منها مصر والإمارات وبريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروندا وجنوب أفريقيا، وسيشارك بها عدد كبير من الموديلز لمناهضة ظاهرة التنمر حول العالم.

ويعتبر براك يوسف من أشهر ال دي جي في دول الخليج العربي، ويؤدي مغني الراب المقيم في المملكة المتحدة AKA Keyz معظم أغانيه باللغة الإنكليزية ولكنه يغني أحيانًا باللغة العربية أيضًا، ويتميز بسلاسة أغانيه وكلماته التي تحمل الكثير من حس الدعابة.