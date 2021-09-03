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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 دقائق تصفيق لأبطال The Power Of The Dog بعد عرضه في مهرجان فينيسيا

أبطال فيلم The Power
أبطال فيلم The Power Of The Dog

نال أبطال فيلم The Power Of The Dog تصفيقا وحفاوة كبيرة من قبل جمهور مهرجان فينيسيا بعد عرضه مساء الخميس، لأول مرة عالميا بحسب موقع فاريتي.

عرض فيلم The Power Of The Dog

وقف جمهور مهرجان فينيسيا لمدة 4 دقائق يحيون أبطال وصناع فيلم The Power Of The Dog ومن أبرزهم البطل بيندكت كامبرباتش والمؤلفة والمخرجة جين كامبيون. 

أصبح بيندكت كامبرباتش يتطلع إلى الأوسكار بفيلمه الجديد The Power Of The Dog المقرر عرضه على منصة نتفليكس بعد انتهاء مشاركته في المهرجانات الدولية. 

من المعروف أن الأفلام التي تلقى إعجاب جمهور مهرجان فينيسيا تضع قدمها على أول الطريق للدخول ضمن قوائم ترشيحات الأوسكار، مثلما حدث في السنوات الأخيرة. 

تبادل أبطال فيلم The Power Of The Dog العناق والتحيات على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلمهم وتحدثت المؤلفة والمخرجة على أن هذا العمل شمل ميزانية هي الأكبر في تاريخها. 

تدور أحداث فيلم The Power of the Dog عام 1925 في تلال مونتانا المنعزلة وهو دراما عائلية تشمل بعض التفاصيل الرومانسية والعلاقات الحميمة، ويشارك في بطولته جيسي بليمونز.

قصة فيلم The Power of the Dog مقتبسة من رواية عن إخوة مزارعين أثرياء توترت علاقتهم ووقعت بينهم الكثير من المشاحنات العائلية. 

وقالت جين كامبيون في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا، إنها نادرا ما تنهي قراءة الروايات، لكن هذه القصة أعجبتها كثيرا، وتأثرت جدا بالعالم الي ابتكره توماس سافاج مؤلف الرواية التي نشرت عام 1967.

ينافس فيلم The Power of the Dog على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا هذا العام، وهو العمل الذي تم تصويره في نيوزيلندا، وأنتجته نتفليكس.

افتتحت مساء الأربعاء، فعاليات النسخة  78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي تستمر حتى يوم  11 سبتمبر المقبل، ويشارك هذا العام أفلام من 59 دولة عبر أقسامه المتعددة.

استعاد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بريقه بعدما كان باهتا العام الماضي بسبب احتياطات وباء كورونا، والاشتراطات التي فرضها على فعالياته، من أبرزها إبعاد المشاهير عن السجادة الحمراء. 

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