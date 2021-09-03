نقيب صيادلة القاهرة: خفض أعداد المقبولين كل سنة 25٪ للوصول للمعدل العالمي

أشاد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، بقرار المجلس الأعلي للجامعات، بخفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة كل سنة ٢٥٪ حتى نصل إلى ٦ آلاف في السنة، مضيفا أن ذلك ليتماشي مع المعدل العالمي بين أعداد الصيادلة وعدد السكان.

وأكد الشيخ لـ"صدي البلد"، أن بناء علي ذلك، تخفض أعداد المتقدمين بالكليات الخاصة الي 150 أو 200 طالب تقريبا بكل جامعة، والتي كانت تصل في السنوات السابقة إلي 600 طالب.

وأكد الشيخ لـ"صدي البلد" أن الكليات الخاصة والأهلية سيطبق عليها آلية تخفيض أعداد الطلاب، وأن تحديد الأعداد المقبولة بالكليات لكل عام تخضع لتنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات.

بسبب زيادة أعداد الخارجين أربع أضعاف.. الشيخ: تقليل أعداد المتقدمين بكليات الصيادلة إلي 150طالبا بكل جامعة

وأضاف الشيخ، أن أعداد الصيادلة الحالية أربعة أضعاف المعدل العالمي، وهو ما حذر منه الصيادلة طيلة السنوات السابقة، مؤكدا أنه يجب تقليل عدد المقبولين بنسبة ٢٥٪ كل سنة حتى نصل لعدد الاحتياج الفعلي لمنع التكدس والحفاظ على قيمة الصيدلي في سوق العمل.



وأشار إلى أن ذلك خلق أزمة على مستوى التكليف، وظهر ذلك في تكليف ٢٠١٧، لافتا إلى أنه يجب خفض أعداد المقبولين بالجامعات، والاستفادة من الخريجين الحاليين بتوزيعهم التوزيع المفيد للدولة.



وأوضح الشيخ، أنه لا مانع من قبول كليات جديدة، سواء الخاصة أو الأهلية بالنقابة، مضيفا أن الكليات تخضع لتقييم المجلس الأعلى للجامعات قبل اعتمادها، وتلتزم بقرار تخفيض الأعداد، ويتم تحديد أعداد كل جامعة وفق قرارات النقابة والمجلس الأعلى للجامعات.

وأردف نقيب صيادلة القاهرة، أن قبول الطلاب الحاصلين على شهادة كلية الصيدلة من دول أجنبية، يعتمد على اعتراف النقابة في مصر بالشهادة الأجنبية واعتراف النقابة في الدولة الأجنبية بالشهادة المصرية، فإذا كانت النقابة في مصر تعترف بالشهادة الأجنبية، فلا مانع من قبول خريجيها بالنقابة، ويقوم الخريج في تلك الحالة بمعادلة الشهادة واستخراج الكارنيه ومزاولة مهنته.