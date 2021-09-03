جامعة الإسكندرية في تصنيف تايمز العالمي للجامعات 2022

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة جاءت في المنطقة (1001 – 1200) في نتيجة تصنيف الجامعات التايمز (Times Higher Education) العالمي لعام 2022 على مستوى جامعات العالم.

وأشار إلى أن 35 جامعة مصرية، من بينها جامعة الإسكندرية، قدمت ملفاتها هذا العام تم تقييم 23 جامعة منهم وباقي الجامعات قدمت بياناتها ولكنها لم تستوف معايير الأهلية لتدرج في التصنيف. وجدير بالذكر أن عدد الجامعات على مستوى العالم بلغ حوالي 30 ألف جامعة، تم تقييم 1600 جامعة هذا العام.

اقرأ أيضًا:

محافظة الإسكندرية: إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة.. وصب سقف بعزبة فرعون

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية أن مؤشرات تصنيف التايمز تعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجال التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، والاستشهادات (30%)، والعلاقات الدولية (7.5%)، والدخل من الصناعة (2.5%). ومن مبادئ التقييم استبعاد الجامعات من هذا التصنيف إذا لم تقم بتدريس الطلاب الجامعيين، أو إذا كان ناتجها البحثي أقل من ألف بحث منشور في الفترة 2016 - 2020 (بحد أدنى 150 سنويًا).

من جانبه هنأ د. قنصوة أعضاء هيئة التدريس متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الجامعة عالمياً، وأكد على سعي جامعة الإسكندرية الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.