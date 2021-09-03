منسق حياة كريمة بـ المنوفية: سنوصل الغاز الطبيعي لكل بيوت قرية جريس

قال الدكتور وليد أحمد المنسق الميداني لمبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، إن الخدمات التي تنفذ في الوحدة المحلية الرئيسية لقرية جريس بمحافظة المنوفية تخدم 80 ألف نسمة وتوفر الوقت والمجهود والمال، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي كان حلما يراود أهالي مركز أشمون الذي تنتمي إليه القرية.

وأضاف أحمد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الأهالي كانوا يحلمون بتوصيل الغاز بعد 10 سنوات من الآن، لذا فإن توصيل الغاز الطبيعي الآن كان مفاجئًا لهم: «بدأنا في تنفيذ الغاز الطبيعي، قمنا بمد الخط الرئيسي لكي يحيط بالقرية، وفي الأسبوع القادم سنبدأ التنفيذ في باقي القرية حتى يصل الغاز إلى البيوت».

وتابع، أنه جرى إتاحة مجمع خدمات حكومية نموذجي في كل وحدة محلية يقضي على كل المشكلات التي كانت تقابل المواطنين في تسجيل أوراقهم ومستخرجاتهم الرسمية بشكل إلكتروني مميكن



