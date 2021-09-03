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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماهو فن الديكوباج وأصول نشأته؟.. فيديو

هبة حامد، منسقة الديكوباج
هبة حامد، منسقة الديكوباج و"هاند ميد "

قالت هبة حامد، منسقة فن الديكوباج و"الهاند ميد"، إن أصل تلك الصناعات دولة الصين، والتي كانت تستخدم القصاصات الورقية في تزيين الأماكن، موضحة أن كلمة "ديكوباج" تعني فن التزيين.

وأضافت هبة حامد، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك"، على فضائية "صدى البلد"، أن الصين تعتمد على استخدام فن الديكوباج في تزيين النوافذ، وغيرها من أشيائهم المفضلة، موضحة أن هذا الفن في تطور مستمر.
 

وأشارت إلى أنها تعلمت " الديكوباج " من خلال فيديوهات اليوتيوب ، والتجربة من خلال استغلال الأشياء القديمة .
 

يتضمن فن الديكوباج الكثير من الإبداع، فرغم نشأته كفن من فنون الفقراء لتزيين منازلهم وأثاثهم، إلا أن التطور الكبير الذي حدث بيه جعله واحدًا من أهم فنون العالم.


فهو يعتبر فن استخدام القصاصات الورقية في تزيين الأسطح المختلفة لعمل لوحات فنية مميزة بالإضافة إلى استغلال المواد القديمة مثل الزهريات وقطع الأثاث وتجديدها بإضافة لمسات جميلة من الرسوم والألوان الزاهية، كما أنه يتميز بسهولة تعلمه وروعة مظهره، كما أنه لا يحتاج إلى مواد عالية التكلفة بأقل الإمكانات والخامات المتاحة يمكنك صناعة عمل يدوي مزخرف بالعديد من التصميمات الجذابة بمنتهى السلاسة، ما يضفي على منزلك طلة جديدة وديكورا عصريا.


 

الهاند ميد فن الديكوباج الصين الصناعات اليدوية اخبار التوك شو

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