دراسة: الحصول على جرعتين من لقاح كورونا يقلل العدوى إلى النصف

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير لقاح فيروس كورونا قام بها باحثون في كينجز كوليدج لندن، أن الحصول على جرعتين من اللقاح يقلل من احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا Covid لفترة طويلة لدى البالغين.

تأثير الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إن احتمال دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا عند الحصول على جرعتين من اللقاح؛ كان أقل احتمالًا بنسبة 73 في المائة ، وانخفضت فرص الإصابة بأعراض حادة بنسبة الثلث (31 في المائة) في اللقاحات الكاملة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وقام الفريق بتحليل البيانات من أكثر من مليوني شخص بتسجيل الأعراض والاختبارات وحالة اللقاح على تطبيق UK Zoe Covid Symptom Study في الفترة بين 8 ديسمبر 2020 و 4 يوليو من هذا العام.





وأبلغ حوالي 6030 من مستخدمي التطبيق عن نتيجة اختبارهم إيجابية لعدوى فيروس كورونا Covid-19 بعد 14 يومًا على الأقل من التطعيم الأول ولكن قبل التطعيم الثاني، في حين أبلغ 2370 مستخدمًا عن اختبار إيجابي بعد سبعة أيام على الأقل من جرعتهم الثانية.



واقترحت الدراسة أن الأعراض الأكثر شيوعًا ، مثل فقدان حاسة الشم والسعال والحمى والصداع والتعب ، كانت أكثر اعتدالًا وأقل تواترًا عند الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح، وكان العطس هو العَرَض الوحيد الأكثر شيوعًا لدى أولئك الذين تناولوا جرعة أولى مقارنةً بأولئك الذين لم يتناولوا جرعات من اللقاح.

تأثير الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا



واقترحت الدراسة أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر والذين تناولوا جرعتين من اللقاح كانوا أكثر عرضة لعدم ظهور أعراض على الإطلاق من أولئك الذين لم يتم طعنه، وقد وجد الباحثون أن احتمالات ظهور الأعراض لمدة 28 يومًا أو أكثر بعد الإصابة بعد التطعيم قد انخفضت إلى النصف تقريبًا من خلال تناول جرعتين من اللقاح.



وتشير نتائج الدراسة، إلى أن خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا Covid لفترة طويلة يتم تقليله لدى الأفراد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، بالإضافة إلى ذلك في انخفاض خطر الإصابة بالعدوى بشكل عام؛ حيث كانت جميع الأعراض الفردية لـ Covid-19 تقريبًا أقل شيوعًا بين المشاركين الملقحين مقابل غير الملقحين.



وأوضح فريق البحث، إن بياناتهم تشير إلى أن كبار السن والضعفاء والأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر حرمانًا ما زالوا معرضين لخطر متزايد ، لكن آثار الفيروس تبدو أقل حدة لدى أولئك الذين تم تطعيمهم.



وقال البروفيسور تيم سبيكتور من كينجز كوليدج الباحث الرئيسي ، أن الحصول على جرعتين من التطعيمات تقلل بشكل كبير من فرص الأشخاص في الحصول على فيروس كورونا، وذلك عن طريق تقليل خطر ظهور أي أعراض بمقدار ثمانية إلى عشرة أضعاف ، ثم عن طريق تقليل فرص تحول العدوى إلى كوفيد طويل الأمد بمعدل النصف.