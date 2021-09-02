دراسة بريطانية تحذر من تداعيات جديدة لجائحة كورونا .. تفاصيل

قال الدكتور أشرف الفقي، كبير خبراء بالادارة العالمية للبحوث والتطوير بفايزر، إن متحور دلتا أصبح أكثر شيوعاً وانتشاراً في عدد من الدول الأوروبية، ومن خلال التحاليل البيلوجية لهذا متحور ثبت أنها أكثر انتشاراً لدى الأطفال.

وأضاف أشرف الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن في أمريكا، أدى متحور دلتا إلى إصابات كثيرة للكبار وفي الأطفال أيضاً، مشيراً إلى أن غرف العناية المركزة المتاحة للأطفال هناك وصلت للحد الأقصى.

وتابع كبير خبراء بالادارة العالمية للبحوث والتطوير بفايزر أن هناك أطفال كثيرة تعاني من ضيق في التنفس، ومشاكل صدرية، وتدهور حالات عيدة، وبالتالي يتم اللجوء إلى حجزهم في المستشفيات.

ونوه أشرف الفقي أن الأكاديمية الامريكية للأطفال أعلنت أن هناك زيادة كبيرة في إصابات الأطفال بمتحور دلتا خلال الشهرين السابقين، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تكمن تحديداً في الولايات التي تكون بها نسب تلقي التطعيم متدنية.

وأشار كبير خبراء بالادارة العالمية للبحوث والتطوير بفايزر إلى أن نظراً لـ التطورات الأخيرة في متحور دلتا، وإصابة عدد كبير من الأطفال، أصبح هناك توجه من مركز مكافحة الوبئيات وهيئة الدواء، التابعين لوزراة الصحة الأمريكية لبذل الجهود من أجل تقليل عدد هذه الإصابات.