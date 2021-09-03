لبنان مش عارف يرجع ويعيش.. تعليق قوي من عمرو أديب حول حملة "تزوجني بدون مهر"

قال الإعلامي عمرو أديب، أن المرأه اللبنانية تعانى من الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وإنهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وعدم قدرتها على شراء لبن الأطفال لأبنائها.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن اللبنانيات وضعهم لا يرضي عدو ولا حبيب"، مشيرا إلى أن لبنان حتى في أوقات الحروب لم تكن مثل الأن.

لا يوجد أدوية أو بنزين

وتابع عمرو أديب، أن “لبنان مش عارف يرجع ويعيش”، مؤكدا أنه لا يوجد أدوية أو بنزين ومشاكل في الكهرباء.

وأشار أديب، إلى أن حملة “تزوجني بدون مهر” جعلت العدد يرسم صوره بذهنه عن فتيات الفيديو كليب ولا يعلم حقيقة الوضع.