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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحمد من نظم ومعلومات لبيع القهوة: بصرف على نفسي وبرد الجميل لوالدتي.. فيديو

صدى البلد

طاقة وشغف الشباب دوماً هي سبيل النجاح، أحمد خريج نظم ومعلومات يبحث عن مصدر دخل ووظيفة تناسبه، ويكافح من أجل لقمة العيش بالحلال، يبيع القهوة على الطريق ويسعى لرد جميل أهله.

 

يبدأ يومه من الساعة السادسة مساءً ببيع القهوة بعدما ينتهي من مشاغل يومه، وحتى الساعة السابعة صباحاً، محاولا توفير مصدر دخل له يعينه على مصاريف الحياة.

 

ورصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، عربية القهوة بالشارع وسط إقبال زبائنه وأشادتهم بأخلاق أحمد وكفاحه وراء لقمة العيش.

 

ويبيع أحمد المشروبات الساخنة مثل القهوة بأنواعها والينسون والشاي، وبأسعار في متناول الجميع، تبدأ من ال٥ جنيهات، ويحرص على ابتكار النكهات والطرق المختلفة لجذب الزبون إليه، ويتميز ببيع القهوة على الرمال.

 

وينصح أحمد الشباب بالبحث عن ذاته وإيجاد الفرص وعدم الاستسهال، وابتكار مشروع خاص به يوفر له مصدر دخل حلال، وقال: الشغل مش عيب، طالما بجيب فلوس من عرق جبيني.

الشباب قصة كفاح مشروعات الشباب عربية قهوة متنقلة الشغل مش عيب أنشطة الشباب

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