محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادي الجديد

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة، عدة محاضرات تثقيفية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقدت مكتبة شرق بولاق محاضرة بعنوان "الرى الحديث" حاضرها منصور أحمد، وتناول فيها أهمية الري وأهم طرق الرى الحديثة، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة بعنوان "كيف يتحقق السلام بين الشعوب" حاضرها أشرف مبروك وتناول فيها تعريف السلام واهميته وأثر السلام فى بناء المجتمع، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة بعنوان "سلبيات الانترنت على الأطفال" حاضرها محمود سيد وتناول فيها أهم أخطار الإنترنت على الأطفال.

عقد قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة بعنوان "كيف تحمى نفسك ومن حولك من فيروس كورونا" حاضرتها اسراء جمال، وتناولت كيفية حماية أنفسنا من فيروس كورونا، بجانب لقاء أدبي لنادى ادب قصر ثقافة الطفل، وسرد قصة بعنوان "كنوز الكتب"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد سرد قصة بعنوان "عالم الزواحف"، وقدم بيت ثقافة الراشدة سرد قصة بعنوان "اصحاب الفيل" ايضا سرد "رحلة إلى الواحات" قدمها بيت ثقافة الجديدة، بينما نظم بيت ثقافة المعصرة ورشة حكى بعنوان "الإدمان عند الشباب"، وقدم بيت ثقافة بلاط مجلة حائط عن "قناة السويس بين الماضى والحاضر"، وعقد قصر ثقافة موط لقاء لأدباء نادى ادب قصر ثقافة موط، بجانب ورشة رسم بألوان الاسبراى، وقدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية ومجموعة من الأغانى التراثية.