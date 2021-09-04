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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول صور امتحان العربي للثانوية العامة على السوشيال ميديا.. والتعليم تتبعها

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تشهد الآن جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

 

يأتي ذلك بعد مرور ساعة واحدة فقط على توزيع الامتحان داخل لجان الدور امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2021 .

 

ومن جانبها، تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الآن بتتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها وضبط مصورها و ناشرها لتطبيق قانون الغش عليه بلا تهاون.

 

وبدء امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة 2021 منذ العاشرة صباحا ، ومن المقرر أن ينتهي في تمام الواحدة ظهرا.

 

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، يسمح بخوضها لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

 

ويحصل الطالب في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على ٥٠% من النهاية الكبرى لدرجة المادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط”.

 

ويسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالدرجة كاملة، في حالة الطلاب الحاصلين على إذن رسمي بالموافقة على تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” للدور الثاني بالدرجة الفعلية، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء الامتحانات بأي أمراض خلال أسبوع فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
 

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تداول صور امتحان العربي للثانوية العامة على السوشيال ميديا.. والتعليم تتبعها

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