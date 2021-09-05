برلماني: الدولة تسعى لتوصيل خدمات صندوق مكافحة الإدمان لكافة المحافظات

قال النائب جمال عامر عضو مجلس النواب، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية في توصيل خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لكافة المحافظات لاسيما الصعيد، مشيرا إلى أن تفقد مدير صندوق مكافحة الإدمان أعمال إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا وافتتاحه خلال شهرين، يؤكد ترجمة هذا الاهتمام إلى قرارات على أرض الواقع.

وأضاف النائب جمال عامر في تصريحاته لـ" صدى البلد" أن مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة لن يقتصر على خدمة أبناء محافظة قنا فقط، موضحا أنه سيشمل المحافظات المجاورة ايضا وستضمن الاستفادة منه بشكل كبير.

وأشاد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها خطة ورؤية طموحة في التوسع في انشاءات مراكز علاج وتاهيل الإدمان، من أجل تغطية جميع المحافظات في الجمهورية، وذلك نظرا لأهميتها البالغة في أنقاذ الشباب من هذا الخطر الداهم الذي يهدد مستقبلهم ويؤثر بالسلب على معدلات التنمية.

وتفقد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير الصندوق أعمال إنشاءات مركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور أحمد جمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى ، ليكون أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة حيث يتم تصميمه وفقا للمعايير الدولية ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين .

ونقل " عثمان " تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للقائمين على تنفيذ أعمال الإنشاءات ومواصلة العمل تمهيدا لافتتاح المركز قريبا ، مؤكدا بأن هذا المركز سيقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة وسيكون منارة لأهل الصعيد حيث تقديم جميع الخدمات مجانية وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

