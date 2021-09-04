آخر استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة عمان

يستعد المنتخب السعودي، لمواجهة عمان الثلاثاء المقبل على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتدرب اللاعبون اليوم وغدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ومن ثم يضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد اللمسات الأخيرة للقاء عمان بتدريب على ملعب المباراة الإثنين المقبل.

خرج عبد الله عطيف لاعب وسط المنتخب السعودي، من حسابات الجهاز الفني للمنتخب في مباراة عمان الثلاثاء المقبل بعد تعرضه لإصابة أمام فيتنام.

وقالت صحيفة “الرياضية” أن إصابة عطيف تحتاج إلى برنامج علاجي تحت إشراف الدكتور صالح الحارثي المشرف على الجهاز الطبي في المنتخب ما يعني عدم قدرته على المشاركة في مباراة عمان المقبلة.

وقرر الجهاز الطبي في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عدم التدخل جراحيًا في موضع الإصابة التي تعرض لها عبد الله عطيف.

وسيخضع أن اللاعب لعلاج تحفظي عبارة عن جلسات علاج طبيعي وتأهيلي مثل المسبح وتقوية العضلات والراحة.

وسيغيب عطيف سيتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع حسب استجابته للعلاج.

وكان المنتخب السعودي أعلن أمس أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب الدولي أسفرت عن تعرضه للإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.