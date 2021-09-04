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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة كسر ثبات الوزن

دعاء سهيل: مريض السمنة إنسان هش معرض للإصابة بكل الأمراض

السمنة
السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن وجود خلايا دهنية  في منطقة البطن يؤدي إلى صعوبة التنفس، خاصة إذا كان مريض السمنة مصابًا بالالتهاب الرئوي، خلاف أن مريض السمنة لا يستطيع النوم العميق،  ويعاني من الشخير الحميد. 

وأضاف "دعاء سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة يعاني من ضعف الجهاز المناعي، ومعرض للإصابة لأي مرض ، معقبة: "مريض السمة إنسان هش معرض للإصابة بكل الأمراض". 

 وأشار "دعاء سهيل" إلى ان خفض الوزن ضروري ليس من أجل الحفاظ على الشكل العام، ولكن أجل الحفاظ على الصحة العامة، مضيفة أن الشخص الذي يتمتع بوزن رشيق يمتلك جهازا مناعيا قويا.

طريقة كسر ثبات الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الاجهزة الموجودة في منطقة البطن، من المستحيل أن تقوم بواجبها على اكمل وجه، في ظل وجود الدهون المتراكمة في منطقة البطن، مشددة على ضرورة العمل على خفض الوزن حتى لا تسبب السمنة في الإصابة بالكثير من الأمراض. 

وأوضح  "دعاء سهيل"، إلى أن هناك إمكانية لكسر ثبات الوزن من خلال تناول الخضروات والفاكهة لمدة يومين، وفي حال عدم القدرة على الاقتصار على تناول الخضروات ، فمن الممكن تناول قطعة من اللحم مع الخضروات يوميًا، خاصة أن اللحوم تزيد من معدل الحرق.

ولفتت "دعاء سهيل" إلى ان مريض السمنة يخفض وزنه في البداية بشكل سريع، وهذا يرجع إلى أن الجسم يتخلص في البداية من الدهون الأحادية والثنائية، وبعد ذلك يجد صعوبة في التخلص من الدهون الثلاثية المتراكمة على عدة سنوات. 
 

دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية مريض السمنة خلايا دهنية ست الستات

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