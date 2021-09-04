دعاء سهيل: نسبة الحرق لدى الرجل أكبر من المرأة لهذا السبب

"الفولينك" يضبط الحالة المزاجية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تتبع مدرسة النوعيات وليس الكميات في خفض الوزن ، وهذه المدرسة أثبتت نجاحها على آلاف من البشر، مشيرة إلى أن مريض السمنة غير محروم من تناول أي نوع من الطعام، ولكن بكميات أقل.

وتابع "دعاء سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لتناول ألياف البيسلم التي تستمر في المعدة لمدة 14 ساعة، وبذلك يقل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، كما أن تناول أعشاب الجارسينيا من شأنه أن يمنع تكوين خلايا دهنية جديدة، ويساهم أيضاً في تقليل الشهية.



وأشارت "دعاء سهيل" إلى أن الكتلة العضلية لدى الرجل أكبر، ولذلك نسبة الحرق لديه أكبر من السيدة ، مشيرة إلى أن المرأة بعد الثلاثين تفقد سنويًا القدر على حرق 50 سعرة حرارية.

"الفولينك" يضبط الحالة المزاجية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تشكل خطورة على العظام، ولكن مع خفض الوزن يستطيع مريض السمنة الحياة بشكل مختلف، وممارسة الرياضة بكافة أشكالها.



وتابعت "دعاء سهيل"، أن تثبيت الوزن يكون من خلال ضبط نسبة السكر في الدم، من خلال تناول عشب الفولينك الذي يضبط السكر، والحالة المزاجية، مضيفة أن تقليل الشهية يؤدي إلى تناول قدر قليل من الطعام ، ومع مرور الوقت يصغر حجم المعدة، ولا يستطيع مريض السمنة تناول قدر كبير من العام.



ولفتت إلى أن تناول المياه بكثرة أمر هام للغاية، خاصة انها تزيد من معدل حرق الدهون، خلاف ان هناك ضرورة لتناول الفيتامينات، خاصة فيتامين سي حتى لا تضرر البشرة، وفيتامين "د" للحفاظ على العظام، خلاف فترة خفض الوزن.