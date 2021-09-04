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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية

وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، و اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت مساء ، عرضآ فنيا لأشهر أغانى ديزنى " لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفي ، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ . " و تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تستمر فعالياتها حتى نهاية العام الجاري .وذلك  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات وزارة الثقافة.

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وأشاد " محافظ بورسعيد " و " وزيرة الثقافة " بالعرض الفنى و مستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة أوبرا القاهرة ، وأوضح " محافظ بورسعيد " أنه سيقام خلال شهر سبتمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التى تتضمن معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب  واخر للوثائق التاريخية اعدته دار الكتب والوثائق القومية ، و يقام مساء الأحد 5 سبتمبر عرضآ لفرقة رضا ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة كما تنتقل عروض السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 ،10 سبتمبر  .

 

وأكدت " الدكتورة إيناس عبد الدايم " أن وزارة الثقافة أعلنت عن اقامة  100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف الى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وابراز مقوماتها الثقافية ،  وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية .

 

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.

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