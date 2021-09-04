عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسم حصاد الأرز في بورسعيد بمساحة 32 ألف فدان| شاهد

احد الفلاحين
احد الفلاحين

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وجومانا ماهر تقريرا تلفزيونيا بعنوان "موسم حصاد الأرز في بورسعيد بمساحة 32 ألف فدان"، ويبلغ القطاع الزراعي في المحافظة نحو 135 ألف فدان، حيث تعتبر من أهم المحافظات المصرية في المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التعاقدية، مثل محصول الأرز. 
ومنطقة الغرب شهدت زراعة 30 ألف أرز، وهو ما جرى حصره من قبل الجمعيات الزراعية، كما يعد محصول الأرز محصولا استراتيجيا للشعب المصري، فقد زرعت محافظة بورسعيد في العام الماضي 28 ألف فدان، و32 ألف فدان هذا العام في منطقتي الغرب والشرق.

0…0 وقال أحد المزراعين: "بعدها نبتدي نصفي ونملي لحد ما الأرز يثبت في الأرض، ونتعامل كأسرة واحدة للتعامل مع أي عقبة يعاني منها أي فلاح".
ويجرى تجهيز الأرض للحرث، ثم يأتي دور المياه لري الأرض، بعدها يبذر المزارع المواد الكيماوية ثم التقاوي، وتستمر هذه المراحل لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أيام، لتظهر براعم الأرز بعدها.

موسم حصاد الأرز الجمعيات الزراعية محافظة بورسعيد محصول الارز الفضاء المحاصيل

ترشيحاتنا

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية

فوائد عظيمة لمن يداوم على ذكر الله بعد الصلاة

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. هل يجتاح الاتحاد الأوروبي كابول بجيشه الخاص؟

محمد صلاح ينضم إلى بعثة منتخب مصر في الجابون

خاص.. إيناسيو يعلن اقترابه من العودة إلى الدوري المصري

تداول صور امتحان العربي للثانوية العامة على السوشيال ميديا.. والتعليم تتبعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

الإمارات تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج من غد

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ