موسم حصاد الأرز في بورسعيد بمساحة 32 ألف فدان| شاهد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وجومانا ماهر تقريرا تلفزيونيا بعنوان "موسم حصاد الأرز في بورسعيد بمساحة 32 ألف فدان"، ويبلغ القطاع الزراعي في المحافظة نحو 135 ألف فدان، حيث تعتبر من أهم المحافظات المصرية في المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التعاقدية، مثل محصول الأرز.

ومنطقة الغرب شهدت زراعة 30 ألف أرز، وهو ما جرى حصره من قبل الجمعيات الزراعية، كما يعد محصول الأرز محصولا استراتيجيا للشعب المصري، فقد زرعت محافظة بورسعيد في العام الماضي 28 ألف فدان، و32 ألف فدان هذا العام في منطقتي الغرب والشرق.

0…0 وقال أحد المزراعين: "بعدها نبتدي نصفي ونملي لحد ما الأرز يثبت في الأرض، ونتعامل كأسرة واحدة للتعامل مع أي عقبة يعاني منها أي فلاح".

ويجرى تجهيز الأرض للحرث، ثم يأتي دور المياه لري الأرض، بعدها يبذر المزارع المواد الكيماوية ثم التقاوي، وتستمر هذه المراحل لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أيام، لتظهر براعم الأرز بعدها.