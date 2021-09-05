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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس فتاة قتلت والدتها العجوز بشوكة فى المرج

جثة
جثة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجدية، تجديد حبس فتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل والدتها العجوز بعد مشاجرة بينهما

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بحبس فتاة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل والدتها العجوز بعد مشاجرة بينهما.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجني عليها وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى ذلك والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة، عندما لعب الشيطان برأس فتاة فى العقد الثاني من عمرها وانهالت على والدتها بآلة حادة لتلقي مصرعها فى الحال بعد مشاجرة بينهما .

تلقت قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى حكومي يفيد بوصول سيدة مسنه ٧٥ سنة جثة هامدة نتيجة اصابتها بطعنات نافذة بالجسم .

على الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان ابنة القتيلة وراء ارتكاب الجريمة ، تم ضبطها وتبين أنها تعاني من مرض نفسي .

واعترفت الفتاة بارتكابها الجريمة باستخدام " شوكة طعام " ، وعللت قتلها والدتها بسبب أنها دائمة التشاجر معها والتعدي عليها بالضرب ، مما تسبب فى اصابتها باضطرابات نفسية .

تم تحرير محضر ، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسه ٤ أيام على ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث وتم استدعاء حارس العقار محل وقوع الجريمة وعدد من الشهود من اسرتها والجيران لاستجوابهم واخذ اقوالهم حول الحادث .

 

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