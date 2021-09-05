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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة.. تفاصيل

الطقس
الطقس

قال دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إنه بداية من اليوم نتوقع  تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية تصل إلى درجة أو اثنين.

 

وأضاف"شاهين"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع  على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة، وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وهو ما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.

 

وأشار مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الشبورة المائية تبدأ في الزيادة خلال الأيام القادمة، وهى الظاهرة الوحيدة المؤثرة خلال هذه الفترة ويقل معها مستوى الرؤية الافقية ولكنها غير مؤثرة على الطرق وحركة المرور.

 

وفى سياق متصل، عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5-9-2021 ، في القاهرة والمحافظات.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد، طقسا حارا على معظم محافظات البلاد، رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
 

القاهرة العظمى 33 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى  34 والصغرى 23

الدقهلية العظمى 35 والصغرى 25

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

المنيا العظمى 35 والصغرى 22

مخاطر الطقس محمود شاهين ارتفاع درجات الحرارة نسب الرطوبة حركة المرور الشبورة

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