حبس وتجريد من السلاح.. طالبان تعاقب المسؤولين عن إطلاق النار بكابول

اتخذت حركة طالبان، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لتفادي إطلاق أي مسؤول أو عنصر من مسلحيها، عيارات نارية في الهواء خلال احتفالات.

وحسب "روسيا اليوم"، أعلنت طالبان، في بيان اليوم الأحد، عن إصدار توجيهات إلى كل المسؤولين العسكريين وقادة الوحدات العسكرية والمسؤولين المعنيين في العاصمة كابول والولايات الأخرى، بإلقاء القبض فورا على كل من أطلق عيارات نارية في الهواء، أينما ومتى كان ذلك، وتجريده من السلاح، بالإضافة إلى إخراج المتورطين في هذه القضايا من المدن.

وأشارت طالبان، إلى أن الشرطة وأجهزة المخابرات تلقت تعليمات باتخاذ "إجراءات فورية وحازمة لتحديد هؤلاء الناس وملاحقتهم".

يأتي ذلك على خلفية سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق مسلحي طالبان، النار في الهواء بالعاصمة الأفغانية كابول، احتفالا بتقارير عن سقوط إقليم بانشير في قبضة الحركة في وقت سابق من الأسبوع الجاي.

وأودت تلك الأحداث في كابول، بأرواح ما يصل إلى 70 شخصا، وطالب ممثلو قيادة الحركة أنصارها بوقف عمليات إطلاق النار هذه.

وأعلنت حركة طالبان، أنه سيتم اعتقال المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء وتسببوا في مقتل المواطنين، وستجري محاسبتهم.