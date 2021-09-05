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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتأكد من جودة الدقيق

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاحن العامة والخاصة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات على المطاحن العامة والخاصة لمتابعة سير العمل، والوقوف على الإجراءات المتبعة لاستلام الأقماح، فضلاً عن جودة الدقيق المستخرج قبل توزيعه على المخابز ومستودعات الدقيق للتأكد من المواصفات المحددة في هذا الشأن. 

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وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مراعاة معايير الجودة في الدقيق المستخرج وطحن الغلال كما هو مقرر وفقاً لقرارات وزارة التموين، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر العاجلة ضد المخالفين وأصحاب الأقماح غير المطابقة للمواصفات.
كما شدد محافظ أسيوط على الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج، وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين، ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها. 

ونوه إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بتوفير وتقديم جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.
وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع هذا الملف سواء عن طريق جولاته المستمرة أو عقد اجتماعات دورية أو تكليفه لوكيل وزارة التموين محمد إسماعيل بالمرور الدوري واليومي على المطاحن والمخابز والصوامع لمتابعة أٔعمال فرز القمح ودرجة النقاوة والتأكد من سلامة الأقماح والدقيق المستخرج منها والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأشار إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق جميع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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