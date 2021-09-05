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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمستقبلي الركاب بمطار القاهرة.. استراحة بخدمات مجانية في مبنى 3

مطار القاهرة
مطار القاهرة

جهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، استراحة خاصة لمستقبلي الرحلات الداخلية بمطار القاهرة الجوي، لتقديم الخدمات مجانا للمستقبلين داخل مبنى الركاب 3 بالمطار، الذي يتم من خلاله تسيير رحلات شركات طيران تحالف ستار ورحلات الشركة الوطنية مصر للطيران.

 

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تلك الصالة وغيرها من الخدمات  التي يوفرها مطار القاهرة للركاب والمستقبلين والمودعين من خدمات مجانية بالكامل، تأتي في إطار رفع مستوى الخدمة وتوفير أقصي سبل الراحة في مطار القاهرة بشكل يضاهي المطارات العالمية.

 

من جانبه أشاد رواد مطار القاهرة، باستراحة مستقبلي الرحلات الموجودة بمبنى الركاب 3 والمجهزة بكافة وسائل الراحة وتقدم الخدمة مجانا.

 

ويشهد مطار القاهرة الدولي، تطويرات مستمرة على مستوى مباني الركاب الثلاثة لتوفير كافة سبل الراحة والخدمات المميزة للركاب المسافرين والمستقبلين والمودعين أيضا أمام صالات السفر والوصول، يأتي ذلك في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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مطار القاهرة استراحة خاصة الشركة المصرية القابضة للمطارات القابضة للمطارات مبنى الركاب 3 فيروس كورونا

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