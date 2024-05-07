عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتحي يكشف سبب خسارة سيدات طائرة الزمالك الدوري والكأس

صدى البلد

أكد أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، أنه لم يتردد لحظة في قبوله مهمة تدريب الفريق، وقبل أيام قليلة من إنطلاق منافسات بطولة أفريقيا للأندية.

وقال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة نادي الزمالك: "الفريق يمتلك لاعبات على أعلى مستوى، وحقق نتائج ممتازة في الموسم الماضي".

وأضاف: "الفريق عانى من غياب التوفيق في بداية الموسم الحالي، مما أدى إلى خسارة لقبي الدوري وكأس مصر".

وأكمل: "مسؤولو الزمالك تحدثوا معي للعودة لتدريب الفريق بعد انتهاء فريق سبورتنج من خوض مبارياته في بطولة الدوري".

وأضاف: "لم أتردد في قبول المهمة، وطالبت من مسؤولي الزمالك، التحدث مع مجلس إدارة سبورتنج وحسم المفاوضات معهم".

وتابع: " الفريق يمتلك عناصر ممتازة، وكان لدي إصرار وعزيمة في عودة الفريق لمكانته الطبيعية من جديد وإعتلاء منصات التتويج".

واختتم: "تمسكت بالمشاركة في بطولة إفريقيا، وطالبت من مجلس الإدارة ذلك، وكان لدي الثقة في قدرات اللاعبات الفنية في تحقيق لقب البطولة".

احمد فتحي الدوري وكأس مصر الدوري والكاس الزمالك طائرة بنادي الزمالك كرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

الزمالك صبره نفد.. تعليق ناري لـ عمرو الدرديري على بيان الأبيض

بشأن أفشة.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترشيحاتنا

هيئة المعابر في غزة: الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح

إسرائيل: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار بعيد عن متطلباتنا الضرورية

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في رفح إلى 8 شهداء

CNN: القوات الإسرائيلية ستسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

شعرت بالقلق.. ندى مرجان لاعبة طائرة الزمالك بعد الفوز بالبطولة الأفريقية

5 شهداء.. قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. شيري عادل تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

لماذا استبعد كولر بيرسي تاو وعلي معلول من مواجهة الاتحاد؟

لسه بيحبوا بعض .. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تبرز رشاقتها بإطلالة جذابة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ