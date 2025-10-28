تريليون دولار.. ترامب يوافق على أكبر ميزانية عسكرية ويسلم اليابان صواريخ لـ F35

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على الدفعة الأولى من الصواريخ التي ستستخدم في طائرات إف 35 اليابانية، معطيًا بذلك زخمًا كبيرًا للقوة الجوية اليابانية في حماية الأجواء الخاصة بها ولإرسال رسالة واضحة بالردع للصين.

قال ترامب خلال زيارته لليابان ثاني محطاته الآسيوية بعد ماليزيا : وافقت على الدفعة الأولى من الصواريخ التي ستستخدم في طائرات إف 35 التي سبق أن اشترتها اليابان.

أكبر ميزانية عسكرية بالتاريخ

وأضاف ترامب: وافقت على أعلى ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة قيمتها تتجاوز تريليون دولار.

وقال مراقبون من صحف أمريكية أن الميزانية الهائلة التي تبلغ ميزانيات عشرات الدول تأتي لأجل مواجهة التهديدات المتزايدة عالميًا وتنامي القوة العسكرية الصينية بشكل هائل وهو ما ظهر جليًا في العرض العسكري الكبير في الصين والذي أقامه الرئيس الصيني واستضاف به قادة دول كان أبرزهم زعيمي روسيا وكوريا الشمالية اللذان كانا يجلسان بجواره.