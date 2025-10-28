قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيسة وزراء اليابان: التحالف مع واشنطن بلغ ذروته.. وأشكر الولايات المتحدة على دعم أمننا

رئيسة وزراء اليابان والرئيس الأمريكي
رئيسة وزراء اليابان والرئيس الأمريكي
إسراء صبري

أكدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي أن التحالف بين طوكيو وواشنطن وصل إلى "مستويات غير مسبوقة" من التعاون والتفاهم، مشيدة بالدور الأمريكي في حماية الأمن الإقليمي وضمان استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت تاكايتشي في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إن بلادها "تعتز بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالولايات المتحدة"، مشددة على أن الشراكة الثنائية لم تعد تقتصر على التعاون العسكري فحسب، بل باتت تشمل مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والدفاع السيبراني.

وأعربت رئيسة الوزراء عن امتنانها "للدعم الأمريكي الثابت لأمن اليابان"، مؤكدة أن التحالف الدفاعي بين البلدين يشكّل "الركيزة الأساسية" لحماية المصالح المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها تصاعد النفوذ الصيني والتهديدات الصاروخية الكورية الشمالية.

وأضافت تاكايتشي أن حكومتها تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية بالتوازي مع التزاماتها في إطار التحالف مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طوكيو تسعى لتحقيق توازن بين الردع العسكري والدبلوماسية الوقائية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

ويأتي تصريح تاكايتشي في وقت تشهد فيه العلاقات اليابانية الأمريكية زخماً متزايداً، تزامناً مع مناورات عسكرية مشتركة واتفاقات استراتيجية جديدة، تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

صورة أرشيفية

موسكو: الأوروبيون يحضرون لحرب كبيرة لعزل روسيا في القطب الشمالي

أرشيفية

وزارة الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي..نهج الوسطية والإصلاح الفكري

السودان

مجلس السيادة السوداني: تراجع الجيش في القتال بالفاشر يدعونا جميعا للتماسك

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

