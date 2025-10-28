اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله نجح خلال الأشهر الأخيرة في تهريب مئات الصواريخ القصيرة المدى من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.

ونقلت الهيئة، مساء الاثنين 27 أكتوبر 2025، عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن مسؤولين أمريكيين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي أُبلغوا بهذه التطورات خلال اجتماعاتهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار مسؤولي الأمن.

خلال تلك اللقاءات، طلبت إسرائيل مواصلة تنفيذ الهجمات في لبنان بدعوى أن عمليات التهريب تمثل خرقًا للاتفاقات القائمة، وأشارت القناة إلى أن إسرائيل أحبطت جزءاً من عمليات التهريب، لكنها لم تتمكن من إيقافها بالكامل.

أضاف تقرير كان أن مصدرًا غربيًا صرّح الأسبوع الماضي بأن احتمال اندلاع مواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بات مرتفعًا جدًا، موضحًا أن إسرائيل تسعى لتجريد الحزب من سلاحه بشكل كامل، في حين أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق بنسبة مائة في المائة.

أوضح المصدر أن الجيش اللبناني يركّز جهوده في جمع السلاح داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا جنوب نهر الليطاني، بعيدًا عن الأنظار.

يأتي هذا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، الموقع في 27 نوفمبر 2024، حيث وثقت الأمم المتحدة أكثر من 4500 انتهاك أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.