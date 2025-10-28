مصدر داخل الزمالك يكشف عن حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة النادي

نفى مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرًا بشأن استقالة حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن لبيب يواصل عمله بشكل طبيعي دون أي نية لتقديم استقالته.

مصدر داخل الزمالك يحسم الجدل حول استقالة حسين لبيب من منصبه

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الأنباء المنتشرة مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة داخل القلعة البيضاء في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة قوية في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

في سياق متصل، أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية إلى الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري وهي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا، لإبلاغهم بأسماء اللاعبين الموقوفين عن المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

وتضمنت قائمة الإيقافات لاعبًا واحدًا فقط من الزمالك هو نبيل عماد "دونجا"، الذي تم إيقافه لمدة أربع مباريات بناءً على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في النسخة الماضية من السوبر.

في المقابل، أكد نادي الزمالك أن موقف دونجا قانوني وسليم، وأنه سيكون ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل استخراج التأشيرة الخاصة باللاعب للسفر مع البعثة إلى الإمارات.